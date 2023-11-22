Науковці в Британії хочуть оживити мамонта до 2028 року: використають генну інженерію

Британська біотехнологічна та генно-інженерна компанія Colossal Biosciences заявила про намір відтворити до 2028 року вовняних мамонтів. Дитинча вимерлого 4 тис. років тому виду, за планами цієї фірми, народиться через п'ять років.

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Як пише Daily Mail, експерти мають намір відновити геном мамонта зі знайдених зразків, а прогалини заповнити за допомогою ДНК сучасних азіатських слонів. Їхні геноми збігаються на 99,6%. Планується, що ембріони підсадять до сурогатних матерів - слоних.

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Компанії також потрібно знайти партнерів серед держав, які б дозволили випустити мамонтів на своїх територіях. Населення житиме в тундрі. У Colossal Biosciences стверджують, що харчова поведінка вовняних мамонтів позитивно позначиться на цих землях. Нібито це добре вплине на кількість вуглецю в атмосфері та сприятиме збереженню вічної мерзлоти.

Але, уточнили в Daily Mail, існують дослідження, згідно з якими "пожвавлення" мамонтів швидше зазнає збитків у вигляді втрачених наукових ресурсів.

"Я не проти клонування. Але проти того, щоб використовувати його для розв'язання проблеми охорони навколишнього середовища і навіть для зміни клімату. На жаль, ефект може бути негативним, оскільки фінансування спрямовується на ризиковані та неефективні методи", — заявив Джозеф Беннетт, доцент кафедри біології, екології та міждисциплінарних наук Карлтонського університету в Оттаві.

У відповідь CEO Colossal Biosciences Бен Лам заявив, що його компанія залучає приватних інвесторів і не претендує на фінансування за допомогою наукових грантів.

У Colossal Biosciences також хочуть "повернути" маврикійського дронта (птах додо) та сумчастого (тасманійського) вовка.

Спеціалісти, які брали участь у дослідженні, відзначають, що їх проєкт може бути корисним при збереженні зникаючих видів. Імовірно, є можливість отримати необхідну тварину шляхом селекції.

Раніше стало відомо, що науковці з Китаю підселили стволові клітини в ембріон мавпи. Дитинча виносила сурогатна матір. Мавпеня, що з'явилося на світ, страждало від гіпотермії й дихальної недостатності, через що ветеринари приспали його через десять днів після народження.

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