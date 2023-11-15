В Ірані знайшли абсолютно новий вид ящірок з ієрогліфами на спині (фото)

Зовсім новий вид ящірок з ієрогліфічним малюнком на спині був виявлений у східному Ірані. Довгохвостих, яких знайшли у піщаних дюнах, назвали graphikos.

Відео дня

Як повідомляється у журналі Zootaxа, ящірок знайшли у пустелі в провінції Південний Хорасан. Було помічено з десяток особин, що мали візерунки на спинах, що нагадували ієрогліфи.

Читайте також: У Китаї виростили першу в історії флуоресцентну мавпу-химеру за допомогою стовбурових клітин (відео)

З'ясувалося, що це був абсолютно новий вид ящірок Eremias graphica. За словами дослідників, ієрогліфічна ящірка-скакун може досягати приблизно 18 см у довжину. Вона має хвіст "приблизно вдвічі довший за тіло", гладку луску та тіло "пісочного кольору".

Дослідники показали фото ящірок, що сидять на піску та скелях. Можна помітити, що здебільшого вони пісочного кольору з темно-коричневими завивками на спині.

Дослідники описали візерунок ящірки як ієрогліфічний, хвилястий і "червоподібний". Це відрізняється від інших ящірок-скакунів, які мають переважно смугасті візерунки.

Згідно з дослідженням, ієрогліфічні ящірки-скакуни живуть навколо пустельних чагарників на піщаних дюнах. Ящірки використовують кущі як тінь, притулок, "джерело здобичі комах" і місце для нори. Тварини більшу частину часу проводять під кущами, але активні кілька годин вранці та ввечері.

Раніше ми повідомляли, що науковці знайшли рештки єдиного гібрида людини першого покоління.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!