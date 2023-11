Стали відомі три способи схуднути під час сну

Втрата ваги не обов'язково повинна бути складною та вимагати великих жертв. На жаль, багато з нас недооцінюють важливість належного сну, що може сприяти контролю апетиту та активізації обміну речовин.

Про це розповіла експертка з дієтології Олекси Меллардо у коментарі "Eat this, not that". Вона зауважила, що нестача сну може призвести до переїдання та порушення гормонального балансу, що призводить до збільшення почуття голоду протягом дня.

Тож забезпечення себе 7-годинним сном є важливим етапом у досягненні бажаної фізичної форми, додала експертка.

За її словами, не менш важливим є режим питного режиму, оскільки він сприяє нормалізації функцій організму та активізації обміну речовин. Рекомендується вживати достатню кількість води протягом дня, що сприяє спалюванню калорій уночі.

Також, важливо звертати увагу на температуру в кімнаті, де ви спите. Дослідження показують, що низька температура сприяє глибокому та здоровому сну, що допомагає відновити організм.

Спеціалісти рекомендують спати в кімнаті з температурою приблизно 19 градусів за Цельсієм, що сприяє активації "бурого жиру", який спалює калорії для вироблення тепла.

Важливо пам'ятати, що швидка втрата ваги може бути привабливою, проте найбільше успіху досягається завдяки збалансованому та стійкому підходу до схуднення, каже Олекса Меллардо.

Вона надала такі поради тим, хто намагається втратити зайву вагу:

Збалансоване харчування – вживайте різноманітну їжу, включаючи овочі, фрукти, білки, злаки та горіхи. Обмежте споживання оброблених продуктів та цукру.

Помірні порції – це допомагає контролювати калорійний прийом.

Фізична активність – додайте у свій режим заняття спортом або фізичними вправами. Регулярне тренування допомагає спалювати калорії та зміцнювати м'язи.

Правильне перекушування – вибирайте здорові варіанти, такі як фрукти, горіхи або йогурт.

Вживання води – пийте достатньо води протягом дня. Іноді почуття спраги можна витлумачити як голод.Помірне споживання вуглеводів – обирайте комплексні вуглеводи (наприклад, овочі, цілісні злаки), які засвоюються повільно і довго тримають почуття ситості.

Сон – забезпечте себе регулярним та якісним сном. Це важливо для правильної роботи організму та контролю апетиту.

Уникнення стресу – стрес може призвести до переїдання. Практика релаксації та медитації може допомогти впоратися з ним.

Консультація з лікарем або дієтологом – якщо у вас є медичні проблеми або особливі дієтичні потреби, обговоріть план зниження ваги з професіоналом.

Рекомендації експерта можуть стати корисними для людей, які прагнуть схуднути. Однак важливо пам'ятати, що кожна людина індивідуальна, і те, що працює для однієї людини, може не працювати для іншої. Тому перед тим, як вносити будь-які зміни у свій спосіб життя, важливо проконсультуватися з лікарем або дієтологом.

