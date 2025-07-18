Теплий азійський салат
Цей салат — завжди улюбленець на столі. Легкий, хрусткий і дуже ароматний. Особливо смачний, коли ще теплий — прямо з пательні.
Інгредієнти:
• Яловичина — 300 г;
• Огірки — 1 кг;
• Болгарський перець — 2 шт;
• Цибуля — 1 шт;
• Зелена цибуля — за смаком;
• Кінза — за смаком;
• Червоний перець — за смаком;
• Паприка — 1 ст. л;
• Коріандр — 1 ч. л;
• Соєвий соус — 2–5 ст. л;
• Олія — 150 мл;
• Сіль, перець — за смаком.
Спосіб приготування:
1. Нарізати огірки брусочками, посолити, залишити на 7-10 хвилин.
2. Яловичину нарізати соломкою, обсмажити до готовності. Посолити й поперчити.
3. Перець і цибулю нарізати, зелень подрібнити.
4. Усе змішати в мисці, додати спеції, соєвий соус і гарячу олію з м’ясом.
5. Добре перемішати — і одразу на стіл.
Готово!