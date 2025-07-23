Полив, що вбиває: коли зрошення рослин може їх вбити

Основне завдання кожного садівника – забезпечити рослини необхідною кількістю вологи. Але не менш важливо знати, коли саме варто це робити, адже від правильного часу поливу залежить здоров’я і стійкість культур.

Про це попереджають фахівці ресурсу Martha Stewart. Найпоширеніший для багатьох варіант – вечірній полив – насправді може завдати шкоди.

Після заходу сонця вода, що залишається на листі, не встигає висохнути й залишається до ранку, що сприяє розвитку грибкових інфекцій. Особливо небезпечно це для рослин із щільним ворсистим листям і товстими стеблами.

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Якщо уникнути вечірнього поливу неможливо, експерти рекомендують перейти на крапельне зрошення – воно дозволяє зволожувати ґрунт без зайвої вологи на листі.

Поливати рослини у денний час – не найкраще рішення. У спекотну пору доби волога швидко випаровується, а прямі сонячні промені можуть залишити опіки на листі. Особливо небезпечно це в обідні години, коли сонце має найбільшу інтенсивність.

Найоптимальнішим періодом для поливу вважається ранок. У цей час вода рівномірно просочується в ґрунт, ефективно зволожуючи коріння, а листя встигає висохнути ще до настання денної спеки. Це суттєво знижує ймовірність виникнення грибкових захворювань. Ранковий полив особливо важливий для рослин у фазі активного росту, цвітіння чи плодоношення.

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