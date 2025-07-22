Врожай збиратимете відрами: чим поливати огірки щоб добре родили

Щоб зібрати багатий урожай огірків, важливо враховувати кілька ключових моментів. Найважливішими серед них є регулярний полив та своєчасне підживлення.

Через те, що коріння огірків залягає близько до поверхні, рослини не можуть отримувати вологу з глибоких шарів ґрунту. Тому їм необхідне часте зволоження – зазвичай 2–3 рази на тиждень, а в період спеки — щодня. Для оптимального зрошення на один квадратний метр використовують приблизно 8 літрів води, а сам полив краще проводити або зранку, або ввечері, коли сонце вже не таке активне. Про це пише sensatsiya.

Ще один важливий чинник — забезпечення огірків достатньою кількістю поживних речовин. Якщо ґрунт бідний, врожай буде слабким. Добрива можна придбати в магазині, але багато хто обирає натуральні засоби, які не менш ефективні. Одним із найпопулярніших методів підживлення є використання дріжджів. Хлібопекарські дріжджі містять вітаміни групи B та мікроелементи, які стимулюють ріст, формування зав’язі, зміцнення кореневої системи і підвищення стійкості рослин до стресів і хвороб.

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Для приготування такого підживлення у відро теплої води (30–35 °C) додають 30 грамів пресованих дріжджів або пакетик сухих, а також дві столові ложки цукру. Після ретельного розмішування суміш залишають на дві години в теплому місці. Після настоювання розчин використовують для щедрого поливу огіркових грядок.

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