Колір хліба не визначає його склад: як обрати корисний

Середньостатистичний українець в середньому з’їдає 97 кг хліба, булочок, макаронних виробів на рік. В середньому — 8 кг на місяць. Це трохи менше, ніж десять років тому — тоді було більше 110 кг, проте це досить багато.

На сніданок чимало людей зазвичай віддають перевагу традиційному бутерброду. Потім їдять хліб на перекус на роботі — знову у вигляді бутерброда або купують булочку. На обід він йде до першої страви, та можуть бути макарони на гарнір. А ввечері, якщо їжу не встигли приготувати та немає сил або ідей, що поїсти на вечерю, знову хліб приходить на допомогу.

Так за день набігає 250–350 г, а то й більше, хлібобулочних виробів і макарон. Однозначно, варто подумати про альтернативу у вигляді каш, бобових — щоб не перестаратися з кількістю споживаного хліба .

На ринку є багато видів хліба: пшеничний, житній, багатозерновий, цільнозерновий. Я рекомендую останній вид . Він випікається з обойного борошна цільнозернових злакових, тому містить більше вітамінів, мінералів і харчових волокон. Такий хліб темного кольору. Його вживання, як і страв з інших цільних зерен, знижує ризик серцевих захворювань, діабету, ожиріння і раку.

При покупці хліба зверніть увагу, що не кожен темний хліб є цільнозерновим. Колір не завжди визначає його склад. Давайте також пам’ятати, що багатозерновий хліб — це не те ж саме, що і цільнозерновий.

Білий хліб випікається з високосортної білої пшеничної муки, позбавленої цінних поживних речовин. Він містить мало клітковини, тому не дає тривалого відчуття ситості. На жаль, користь сучасного білого хліба полягає лише в одному — це джерело швидких і дешевих калорій.

Я раджу, щоб у ваш раціон входило біля 100 г хліба (краще цільнозернового) або макаронних виробів з твердих сортів пшениці протягом дня. Так вам легше буде не переїдати та не набирати зайву вагу. А в невеликій кількості він принесе тільки користь організму.