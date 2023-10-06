Як швидко позбутися зайвої ваги: Топ-3 міфи про схуднення

Ви вкотре намагаєтеся схуднути, але вам це не виходить зробити? UAportal вирішив розвінчувати 3 міфи, в які ви, можливо, досі вірите.

Модні дієти або швидкі рішення

Багато хто мучить себе останньою модною дієтою, не замислюючись при цьому про довгострокову стійкість та збалансоване харчування. Відтак це призводить до того, що ви зовсім перестаєте споживати певні групи продуктів або суворо обмежуєте кількість калорій, що провокує дефіцит поживних речовин.

Заняття лише фізичними вправами

Фізична активність неабияк впливає на загальний стан здоров'я та може сприяти схудненню. Проте потрібно поєднувати спорт зі здоровим харчуванням. До того ж додавання силових вправ може допомогти наростити суху м'язову масу, прискорити метаболізм і контролювати вагу.

Нереалістичні очікування та нетерпіння

Багато хто очікує негайних результатів і розчаровується, коли прогрес не такий швидкий, як очікувався. Важливо пам'ятати, що здорове схуднення – це поступовий процес, який варіюється від людини до людини. Постановка реалістичних цілей і зосередження на довгострокових змінах способу життя, а не на швидких рішеннях, може призвести до стійкого зниження ваги.

Увага! Цей контент має виключно інформаційний характер і не містить жодних медичних порад. З приводу прийому ліків, встановлення діагнозів та інших медичних порад зверніться до лікаря.

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