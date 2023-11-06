Як спалити зайвий жир на животі, просто сидячи на стільці

Сидяча робота для багатьох людей стає проблемою. Окрім того, що з'являється біль у спині, ще й відкладаються зайві кілограми на животі та бедрах.

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Однак зарадити проблемі дозволять прості вправи, які ви зможете виконувати не відходячи від робочого місця. Вправи на стільці стануть ефективним способом спалити жир на животі. Вони не вимагають спеціального обладнання і можуть виконуватися вдома.

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Підйоми ніг

Сядьте на стілець, поставивши стопи на підлогу на ширині плечей. Підніміть ноги, поки вони не будуть паралельні підлозі. Затримайтеся в цьому положенні на кілька секунд, а потім опустіть ноги. Повторіть 10-15 разів.

Скручування

Ляжте на спину, поклавши ноги на стілець. Підніміть верхню частину тіла, поки ваші лікті не торкнуться коліна протилежної ноги. Поверніться в початкове положення і повторіть з іншою ногою. Повторіть 10-15 разів на кожну сторону.

Планка на стільці

Сядьте на край стільця, руками тримайтеся за сидіння стільця, ноги витягніть прямо. Спираючися на руки, підіймайте таз, затримуйте на кілька секунд та опускайтеся на стілець. Повторіть 10-15 разів.

Велосипед сидячи

Сядьте на стілець, аби спина була прямою. Руками тримайтеся за сидіння, а ногами робіть рухи, наче ви крутите педалі.

Виконуйте вправи повільно і чітко. Зупиніться, якщо відчуєте біль. Варто починати з невеликої кількості повторень і поступово збільшувати їх.

Якщо виконувати вправи регулярно, з часом ви помітите, як зайві сантиметри з вашого живота "випаровуються".

Раніше фахівці заявили, що стояти у планці понад 10 секунд – безглуздо.

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