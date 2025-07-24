Коли варто копати картоплю за місячним календарем: найсприятливіші дні

В Україні поступово починається сезон збору картоплі — однієї з основних сільськогосподарських культур. Щоб зібраний урожай був якісним і зберігся надовго, варто враховувати рекомендації місячного календаря.

УНІАН пояснює, коли саме найкраще викопувати картоплю. Оптимальний час для збору — це період, коли бадилля на кущах жовтіє, а ґрунт навколо тріскається. Зазвичай це відбувається через 90–110 днів після посадки. Найкращою фазою Місяця для збирання коренеплодів, зокрема картоплі, є період спадного Місяця. У цей час також радять викопувати моркву, буряк, цибулю, ріпу.

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У 2025 році найбільш сприятливими днями для викопування картоплі вважаються початок і середина серпня, а також кілька дат у вересні. Серед них — дати на початку місяців і в періоди, коли Місяць знаходиться у сприятливій фазі для робіт із коренеплодами.

Найсприятливіші дні для висадки картоплі:

Серпень – 2, 4, 10-22, 25-17.

Вересень – 1, 2, 8-13, 16-20, 27, 29.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, чи завадять дощі врожаю картоплі в Україні.

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