Як виростити великий перець: городники поділились простим секретом

Кущі перцю можуть виглядати цілком здоровими — зелені, з квітками та навіть зав’язями, однак урожай часто розчаровує. Плоди не розвиваються, залишаються дрібними або взагалі не достигають, а зав’язі обсипаються.

У таких випадках багато хто вдається до додаткового підживлення, сподіваючись на покращення. Проте причина не завжди у нестачі поживних речовин — часто проблема криється в неправильному формуванні рослини. Про це пише novuydoctor.

Перець потребує тонкого балансу між ростом зеленої маси та плодоношенням. Якщо дозволити йому безконтрольно розвивати листя, то плоди можуть залишитися на другому плані. Тому важливо з раннього віку формувати кущ правильно.

Насамперед варто видалити точку росту — верхівку головного стебла. Це стимулює розвиток бічних пагонів, які активніше утворюють плоди. Таке втручання допомагає перцю не лише стати компактнішим, а й ефективніше використовувати свої ресурси для формування врожаю.

Ще один важливий етап — поступове видалення нижнього листя. Ці листки часто залишаються в тіні, отримують мало світла, але при цьому витрачають вологу і поживні речовини. Їх присутність також сприяє зайвій вологості біля основи куща, що створює сприятливі умови для розвитку грибкових захворювань та шкідників. Зменшення кількості листя в нижній частині покращує вентиляцію, підвищує стійкість до хвороб і допомагає зосередити сили рослини на плодах.

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Починати формування слід тоді, коли перець досягає приблизно 20–25 см у висоту і має не менше 8 справжніх листків. Верхівку прищипують пальцями або чистими ножицями, а листя видаляють поступово, щоб не створити стрес для рослини.

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