Смачна намазка для бутерброда
Вершкове масло — як у ресторані!
Але вдома. І навіть краще.
Цей рецепт — для тих, хто хоче зробити звичайний хліб незвичайним. Ароматне, насичене, з характером — ну просто любов з першого шматочка.
Інгредієнти:
Вершкове масло кімнатної температури
Копчена грудинка
Зелень (петрушка, кріп або мікс)
Копчена паприка
Сіль
Хліб для подачі
Спосіб приготування:
Нарізаємо зелень — дрібно, але з любов’ю. Додаємо до м’якого масла.
Грудинку нарізаємо кубиками, обсмажуємо до хрумкої скоринки.
Додаємо грудинку разом із ароматною олією з пательні до масла.
Приправляємо сіллю і копченою паприкою.
Все ретельно перемішуємо — і маємо справжню гастрономічну насолоду.
Нарізаємо хліб, намазуємо, насолоджуємось. А краще — ділимось з близькими.
Попередження: зупинитися складно. Бо це дуже смачно.