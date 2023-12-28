Прогноз магнітних бур на січень 2023: коли чекати небезпечних штормів

У січні 2024 року не очікується потужних магнітних бур червоного рівня. За попереднім прогнозом, перша половина першого місяця 2024 року буде спокійною.

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Як повідомляється на сайті центру спостережень за космічною погодою Meteoagent, дві бурі помаранчевого рівня можуть статися 14 та 15 січня. Однак прогноз ще може змінитися.

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Коли магнітні бурі у січні 2024

1 січня – K-індекс 3 (низька активність сонячних спалахів)

2 січня – K-індекс 3

3 січня – K-індекс 2

4 січня – K-індекс 2

5 січня – K-індекс 2

6 січня – K-індекс 2

7 січня – K-індекс 2

8 січня – K-індекс 3

9 січня – K-індекс 3

10 січня – K-індекс 3

11 січня – K-індекс 2

12 січня – K-індекс 2

13 січня – K-індекс 2

14 січня – K-індекс 4

15 січня – індекс 4

16 січня – K-індекс 3

17 січня – K-індекс 3

18 січня – K-індекс 2

19 січня – K-індекс 3

20 січня – K-індекс 2

21 січня – K-індекс 2

22 січня – K-індекс 2

23 січня – K-індекс 2

24 січня – K-індекс 2

25 січня – K-індекс 2

26 січня – K-індекс 2

27 січня – K-індекс 2

28 січня – K-індекс 2

29 січня – K-індекс 2

30 січня – K-індекс 2

31 січня – K-індекс 2

Як захиститися від геомагнітних штормів

Геомагнітна буря може негативно вплинути на здоров'я людей з метеопатією та хронічними захворюваннями. Якщо ви відчуваєте погіршення самопочуття, наприклад, головний біль, втому або роздратованість, зверніться до лікаря.

Аби вберегти та підготувати свій організм, варто дотримуватися всього декількох порад. Вони будуть корисні не тільки в період наближення та розпалу геомагнітної хвилі, а й у повсякденному житті.

По-перше, намагайтесь знизити рівень стресу. Менше реагуйте на подразники, сконцентруйтеся на позитивних думках та подіях.

По-друге, варто приділити час своєму фізичному стану. Робіть легку ранкову зарядку в ліжку, а протягом дні не забувайте періодично гуляти та робити легеньку розтяжку для м’язів. Більше дихайте свіжим повітрям.

Пам’ятайте про підтримання водного балансу. Поставте пляшку з водою поруч і пийте протягом дня, коли ваш організм відчує жагу. В зимовий час можете використовувати термокружку, аби вода довше зберігалася теплою і її було комфортно пити.

Додайте до раціону більше корисних овочів та зелені. Особливо в холодний період варто підтримувати свій організм в тонусі.

Намагайтесь не вживати багато кави та спробуйте менше палити цигарок.

Лягайте спати вчасно, і спіть не менше 7 годин, аби організм міг відновити сили для наступного дня.

Увага! Цей контент має виключно інформаційний характер і не містить жодних медичних порад. З приводу прийому ліків, встановлення діагнозів та інших медичних порад зверніться до лікаря.

Нагадаємо, що магнітними (геомагнітними) бурями називають короткочасні збурення магнітного поля та атмосфери Землі. Вони спричинені спалахами радіації та заряджених частинок, які випромінює Сонце.

Коли відбувають сезонні міграції птахів та інших тварин, вони орієнтуються за допомогою геомагнітного поля. Проте корональні викиди маси на Сонці регулярно провокують магнітні бурі Землі, що може тимчасово порушувати процес навігації птахів у далеких перельотах.

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