Знадобиться один компонент: Як підживлювати кімнатні рослини взимку
Зима – період спокою для більшості кімнатних рослин. У цей час вони ростуть повільніше, а деякі навіть взагалі не ростуть. Тому багато квітникарів вважають, що підживлення кімнатних рослин взимку не потрібно.
Однак це не зовсім так. Легкі підтримувальні підживлення можуть бути корисними для рослин, навіть у період спокою. Вони допоможуть їм краще перенести зиму, зберегти декоративний вигляд і підготуватися до весни, пише ukr.media.
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Які підживлення можна використовувати взимку для кімнатних рослин?
- Бурштинова кислота. Вона є стимулятором росту, але не таким сильним, як деякі інші стимулятори. Бурштинова кислота допомагає рослинам краще засвоювати поживні речовини, стимулює обмінні процеси та зміцнює кореневу систему.
- Цукор. Цукор є джерелом глюкози, яка потрібна рослинам для життєдіяльності. Він допомагає їм відновити тургор листя, зміцнити стебла та підготуватися до весняного зростання.
- Борна кислота. Борна кислота сприяє кращому цвітінню рослин. Якщо рослини вже прокинулися і готуються до цвітіння, можна додати до підживлення 1 грам борної кислоти.
Як приготувати підживлення для кімнатних рослин взимку?
Розчиніть 1 таблетку бурштинової кислоти в 1 літрі теплої води. Додайте 1 столову ложку цукру. Якщо рослини вже прокинулися і готуються до цвітіння, додайте 1 грам борної кислоти.
Як часто поливати кімнатні рослини підживленням взимку?
Підживлення потрібно вносити один раз на місяць. Поливати рослини підживленням потрібно так само, як і звичайною водою.
Ось кілька порад щодо підживлення кімнатних рослин взимку:
- Не перегодовуйте рослини. Надлишок поживних речовин може бути шкідливим для рослин.
- Не поливайте рослини підживленням занадто часто. Один раз на місяць – достатньо.
- Якщо ви помітили, що рослини почали гнити або хворіти, припиніть підживлення.
Нагадаємо, що здебільшого кімнатні рослини цілком безпечні, але деякі з них – токсичні для дітей і тварин. Токсичними можуть бути листя, сік або цибулини.
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