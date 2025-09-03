Домашні будуть у захваті: рецепт консервованих кабачків кружечками

Перед початком приготування обов’язково ретельно вимийте банки та простерилізуйте їх. Це можна зробити у духовці або над парою, використовуючи спеціальну кришку для стерилізації на каструлі. Не забудьте також обробити кришки.

Для цього рецепта підходять банки будь-якого розміру, але найзручніше використовувати об’ємом 500–700 мл. Про це пише odnaminyta.

У кожну банку покладіть:

1–2 зубчики часнику, нарізані пластинками,

гілочку кропу,

кілька горошин духмяного перцю,

10–15 горошин чорного перцю,

2 гвоздички.

Далі можна викладати кабачки. Найкраще брати молоді овочі з ніжною шкіркою і без великого насіння. Нарізайте їх кружальцями товщиною близько 1 см. Якщо маєте хвилястий ніж, скористайтеся ним — заготовка виглядатиме ще привабливіше.

Спочатку викладайте більші кружечки, а зверху — менші. За бажанням між шарами можна додати тонкі скибочки моркви: вона додасть і смаку, і яскравості. Але достатньо приблизно 5% моркви від загальної кількості кабачків.

Коли банки заповнені, залийте їх доверху окропом, накрийте кришками й залиште на 15 хвилин. Потім воду злийте в каструлю — вона знадобиться для маринаду.

Маринад

На кожен літр води візьміть:

2 ст. ложки солі без гірки,

6 ст. ложок цукру,

15 ст. ложок 9% оцту.

Доведіть маринад до кипіння та залийте ним овочі. Щоб зручно розрахувати кількість спецій, можна долити трохи кип’ятку до злитої води, щоб отримати рівний об’єм (наприклад, 1 або 2 літри).

Після повторного заливання маринадом одразу закрутіть банки.

