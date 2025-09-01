Шніцель із баклажану: хрусткий та соковитий

Хрусткий, соковитий баклажан - вийшло смачно навіть без мʼяса!

На 1 людину беремо 1 баклажан:

Баклажани 5-6 шт

Пармезан або ваш улюблений твердий сир

400 г томатів у власному соці

1 цибулина

3 зубчики часнику

Додатково можна посікти свіжих томатів або додати чері.

Базилік, материнка, чебрець

200 г борошна

75 г кукурудзяного крохмалю

Спеції: паприка, коріандр, сушений часник, чорний перець, сіль

Несолодкі кукурудзяні пластівці або панірувальні сухарі

Обираю молоді баклажани, проколюю їх виделкою і запікаю в духовці при 250 °С 20–25 хв до м’якості. Накриваю плівкою чи фольгою й охолоджую.

Очищаю баклажани від шкірки, трішки розминаю виделкою - просто щоб вийшов плаский "стейк". Підсолюю.

Борошно змішую з крохмалем, додаю спецій по пів чайної ложки, свіжомелений перець, сіль, посічені свіжі трави (можна й сушені, але варто трохи подрібнити).

У борошняну суміш додаю води, щоб тісто було як на млинці. Пластівці подрібнюю й викладаю в окрему ємність. Готую олію для смаження.

Баклажан обережно занурюю у кляр з обох боків, потім у пластівці, струшую зайве й смажу на середньому вогні з обох боків.

У пательні окремо готую соус зі свіжих томатів: дрібно ріжу цибулю, обсмажую, додаю часник і свіжі трави, томати у власному соці та ще трохи свіжих січених. Тушкую на повільному вогні 10–12 хв, щоб пішла зайва кислота і вони стали солодкими і по консистенції як соус.

На тарілку викладаю теплий соус, натираю на нього пармезан, зверху кладу гарячі шніцелі й ще раз притрушую пармезаном.

Ну дуже смачно! Зберігайте рецепт і діліться з друзями.