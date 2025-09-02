Нежить у котів: причини та як позбутись

Кошеня може чхати з багатьох причин — від звичайних подразників у повітрі до серйозних інфекцій. Вчасне визначення джерела проблеми допоможе уникнути ускладнень і швидше надати допомогу улюбленцю.

Про це пише Daily Paws. Часто чхання виникає через побутові подразники: різкі запахи мийних засобів, парфумів, диму чи пилу. У таких випадках достатньо провітрити приміщення, і симптоми зникають. Проте поширеною причиною також є вірусні інфекції верхніх дихальних шляхів, серед яких котячий герпесвірус і каліцивіроз. Вони можуть супроводжуватися виділеннями з носа, сльозотечею, млявістю та втратою апетиту і є особливо небезпечними для кошенят із притулків чи вуличних тварин. У деяких випадках чхання може свідчити про алергію, астму, запальні процеси у носових ходах або навіть стоматологічні проблеми.

Звернутися до ветеринара варто тоді, коли чхання супроводжується гнійними чи кривавими виділеннями, кашлем, втратою ваги, млявістю або утрудненим диханням. Вчасна консультація допоможе підібрати правильне лікування.

Дома можна полегшити стан кошеняти: подбати про чисте повітря, уникати різких запахів, використовувати зволожувач чи дати тварині подихати парою у ванній. Також важливо стимулювати апетит більш ароматним кормом і створити спокійне середовище для відпочинку.

Надійною профілактикою є вакцинація від герпесвірусу та каліцивірусу, а також перевірка на вірус імунодефіциту та лейкоз котів. Постійне чхання не завжди означає хворобу, але ігнорувати його не можна — уважність і турбота забезпечать вашому пухнастикові швидке одужання.

