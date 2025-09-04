ukr
Візьміть літо з собою: рецепт консервованих кавунів на зиму

Така консервація має освіжаючий, трохи незвичний смак і стане цікавою окрасою святкового столу

Кавун можна не лише насолоджуватися ним у спеку, а й заготовити на зиму. Така консервація має освіжаючий, трохи незвичний смак і стане цікавою окрасою святкового столу.

Про це повідомляє YouTube-канал фудблогерки Лідії Кононенко.

Інгредієнти на 3-літрову банку:

  • кавун;
  • 1 ст. л. солі;
  • 3 ст. л. цукру;
  • 50 мл оцту.

Як приготувати

  1. Кавун очистіть від шкірки та наріжте шматочками.
  2. Стерилізовані банки наповніть кавуном і залийте окропом. Накрийте кришками й залиште на 20 хвилин.
  3. Воду злийте в каструлю, доведіть до кипіння, додайте сіль та цукор, перемішайте. В самому кінці влийте оцет.
  4. Залийте маринад назад у банки, простерилізуйте ще 2 хвилини, після чого герметично закатайте.
  5. Переверніть банки догори дном і залиште до повного охолодження.

Такий кавун буде нагадувати про літо навіть у найлютішу зиму.

