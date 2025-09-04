Візьміть літо з собою: рецепт консервованих кавунів на зиму
Кавун можна не лише насолоджуватися ним у спеку, а й заготовити на зиму. Така консервація має освіжаючий, трохи незвичний смак і стане цікавою окрасою святкового столу.
Про це повідомляє YouTube-канал фудблогерки Лідії Кононенко.
Інгредієнти на 3-літрову банку:
- кавун;
- 1 ст. л. солі;
- 3 ст. л. цукру;
- 50 мл оцту.
Читайте також: Ароматне та неймовірно смачне: рецепт "царського" варення з кизилу
Як приготувати
- Кавун очистіть від шкірки та наріжте шматочками.
- Стерилізовані банки наповніть кавуном і залийте окропом. Накрийте кришками й залиште на 20 хвилин.
- Воду злийте в каструлю, доведіть до кипіння, додайте сіль та цукор, перемішайте. В самому кінці влийте оцет.
- Залийте маринад назад у банки, простерилізуйте ще 2 хвилини, після чого герметично закатайте.
- Переверніть банки догори дном і залиште до повного охолодження.
Такий кавун буде нагадувати про літо навіть у найлютішу зиму.
Також, радимо спробувати рецепт маринованих помідорів половинками.
Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!