Втратите весь врожай: чим не можна підживлювати малину

Малина - улюблена ягода багатьох українців, що прикрашає дачні ділянки та сади. Її солодкі та ароматні плоди не лише смачні, але й багаті на вітаміни та мікроелементи. Проте, щоб отримати рясний та якісний урожай, важливо знати, як правильно доглядати за малиною та підживлювати її. Про це пише ТСН.

Основні правила підживлення малини:

Не змішуйте добрива: Кожен вид добрива має свої особливості та впливає на ріст рослини по-різному. Тому краще використовувати один вид добрива за раз, а не змішувати їх.

Кожен вид добрива має свої особливості та впливає на ріст рослини по-різному. Тому краще використовувати один вид добрива за раз, а не змішувати їх. Враховуйте сезон: В осінній період не рекомендується використовувати азотні добрива, адже вони стимулюють ріст пагонів, але можуть призвести до їх загибелі взимку. Навесні ж азотні добрива можна використовувати, але важливо додати до них деревний попіл, щоб нейтралізувати кислотність ґрунту.

В осінній період не рекомендується використовувати азотні добрива, адже вони стимулюють ріст пагонів, але можуть призвести до їх загибелі взимку. Навесні ж азотні добрива можна використовувати, але важливо додати до них деревний попіл, щоб нейтралізувати кислотність ґрунту. Звертайте увагу на склад добрив: При виборі калійних добрив для малини важливо, щоб вони не містили хлору, адже ця речовина шкідлива для ягоди.

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Чим можна підживлювати малину:

Пташиний послід: Це чудовий варіант добрива, якщо у вас є домашня птиця. Для його приготування на дно відра викладають послід, заливають водою доверху та настоюють 5 днів у теплому місці. Потім розчин розводять водою у пропорції 1:20 та щедро поливають кущі малини під корінь.

Перегній: 1 відро перегною розсипають на 1 кв. м. ділянки з малиною, рівномірно розподіляють та прикопують землею. Важливо пам'ятати, що перегній приваблює шкідників, тому його рекомендується використовувати не частіше одного разу на місяць.

1 відро перегною розсипають на 1 кв. м. ділянки з малиною, рівномірно розподіляють та прикопують землею. Важливо пам'ятати, що перегній приваблює шкідників, тому його рекомендується використовувати не частіше одного разу на місяць. Бур'яни: Для приготування добрива з бур'янів використовують лише свіжі рослини, які попередньо подрібнюють. Їх заливають водою на чверть відра та настоюють 10 днів. Потім отриманий розчин використовують для поливу кущів малини під корінь.

Коров'як: Для приготування добрива свіжий коров'як (1/3 частина відра) змішують з водою, накривають кришкою та ставлять на тиждень у сонячне місце для переброджування. Потім розчин розводять водою у пропорції 1:10 та використовують для підживлення малини в посушливу погоду.

Для приготування добрива свіжий коров'як (1/3 частина відра) змішують з водою, накривають кришкою та ставлять на тиждень у сонячне місце для переброджування. Потім розчин розводять водою у пропорції 1:10 та використовують для підживлення малини в посушливу погоду. Деревний попіл: Попіл багатий на мінеральні речовини, необхідні малині для росту та розвитку. Його можна використовувати у чистому вигляді або ж приготувати спеціальну суміш: 600 г попелу розвести у 10 л води, настояти 1 добу та використовувати для поливу кущів (2 л розчину на 1 кущ).

Важливо: Перед використанням будь-якого добрива рекомендується ознайомитися з інструкцією виробника та дотримуватися рекомендованого дозування.

Нагадаємо, ми вже писали, як підживити кущі малини за допомогою відходів.

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