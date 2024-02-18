Відповідь очевидна: Лікар-дієтолог назвав найкорисніший вид риби

Морська риба визнана значно кориснішою за річкову завдяки багатству Омега-3, поліненасичених жирних кислот та вітамінів. Включення риби в раціон – це чудовий спосіб покращити своє здоров'я та самопочуття.

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Про те, чому важливо включати рибу в раціон, а також про найкорисніший її вид, розповів дієтолог Олег Швець в ефірі "Сніданку з 1+1".

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Переваги морської риби:

Омега-3: Морська риба містить значно більше Омега-3 жирних кислот, порівняно з річковою. Ці кислоти необхідні для здоров'я серця, мозку та загального самопочуття.

Морська риба містить значно більше Омега-3 жирних кислот, порівняно з річковою. Ці кислоти необхідні для здоров'я серця, мозку та загального самопочуття. Вітаміни та мінерали: Морська риба багата на вітаміни A, D, E, групи B, а також на селен, йод та залізо.

Морська риба багата на вітаміни A, D, E, групи B, а також на селен, йод та залізо. Білок: Риба є чудовим джерелом високоякісного білка, необхідного для росту та відновлення тканин.

Рекомендації щодо вживання:

2 рази на тиждень: Дієтолог Олег Швець рекомендує вживати морську рибу як мінімум 2 рази на тиждень.

Дієтолог Олег Швець рекомендує вживати морську рибу як мінімум 2 рази на тиждень. Сира риба: Краще купувати сиру рибу та готувати її самостійно, щоб уникнути харчових добавок.

Краще купувати сиру рибу та готувати її самостійно, щоб уникнути харчових добавок. Заморожена, консервована та оселедець: Більшість корисних властивостей зберігаються в замороженій, консервованій рибі та навіть в оселедці, якщо він не містить багато солі.

Найкорисніша риба:

Оселедець: За словами Олега Швеця, оселедець є найкориснішою рибою. Він багатий на Омега-3, білок, вітаміни та мінерали.

За словами Олега Швеця, оселедець є найкориснішою рибою. Він багатий на Омега-3, білок, вітаміни та мінерали. Переваги оселедця: Багатий на Омега-3: Оселедець випереджає лосося за вмістом Омега-3. Джерело вітамінів і мінералів: Вітаміни A, D, E, групи B, селен, йод та залізо. Покращує функцію мозку. Знижує ризик захворювань серця. Корисний для вагітних.



Оселедець, завдяки своїм унікальним властивостям, може стати вашим незамінним союзником на шляху до здорового життя.

Додаткові поради:

Вибирайте рибу з блискучою лускою, чистими очима та пружним м'ясом.

Готуйте рибу на пару, запікайте або тушкуйте, щоб зберегти максимум корисних речовин.

Доповнюйте рибу овочами та зеленню для кращого засвоєння.

Увага! Цей контент має виключно інформаційний характер і не містить жодних медичних порад. З приводу прийому ліків, встановлення діагнозів та інших медичних порад зверніться до лікаря.

Нагадаємо, ми вже писали, що категорично не можна додавати до кави.

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