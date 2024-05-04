Нестача сну - прямий шлях до набору зайвої ваги: дослідження

Нестача сну змушує більше їсти.

Хто не спить – той їсть. Їсть більше солодкого та борошняного. Помічали за собою? Енергоємна їжа обманним шляхом намагається компенсувати нестачу енергії, яку ми отримуємо при дефіциті повноцінного сну.

Пізній відбій до сну - прямий шлях до набору зайвої ваги та інсулінорезистентності. Пізно лягаєте спати - значить, швидше за все, останній раз хочеться поїсти далеко не о 19:00, а за годину-дві до сну. Шлунок посилає хибні голодні спазми і симулює хибним голодом перед головним мозком. А вранці погано всім: і шлунку/тонкому кишечнику (від вже зіпсованої їжі), і вам - від відбиття, що злегка припухло, в дзеркалі. І вдень також чекають сюрпризи – виникає стійий потяг до солодкого та борошняного.

Досліджень, присвячених взаємозв'язку сну та ожиріння, накопичилося вже досить багато. Наприклад, Gerda Pot та її колег королівського коледжу в Лондоні виконали мета-аналіз 11 таких робіт. А дослідження в European Journal of Clinical Nutrition доводять, що недосипання не збільшує енергетичну витрату (як кажуть деякі), проте змушує більше споживати ккал. Надлишок з'їденого наступні 24 години після недостатнього сну становив у середньому 385 калорій. Було помічено, що люди, що не виспалися, їли трохи менше білків, трохи більше жирів і набагато більше простих вуглеводів.

Механізм:

в головному мозку людини, що не виспалася, активуються області, які відповідають за задоволення від їжі, а точніше - за почуття передчуття, що ти зараз з'їж щось смачне. І ми шукаємо допінг протягом дня, минаючи нічний безкоштовний еліксир молодості та гарант бадьорого стану вдень – мелатоніну.

Висновок: якщо ми не виспалися вночі, то реально ризикуємо наступного дня перебрати простими вуглеводами. І чим системніші ваші недосипи, тим частіше солодощі і борошняне з'являтимуться у вашому раціоні. І тягу цю складно вгамувати добавками, спортом, прогулянками, збільшенням жирів/білків/клітковини в раціоні та ін. Треба просто вчасно лягати спати і спати якісно необхідну кількість годин. Просто, та не дуже, у наш воєнний час.