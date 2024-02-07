Які речі не можна прати занадто часто, щоб не скоротити строк їх служби

Пральна машина – справжня рятівниця у сучасному світі. Вона економить час та сили, дозволяючи нам займатися більш приємними справами, поки одяг чиститься. Проте, не всі речі можна довіряти цій чудовій техніці. Деякі предмети гардеробу від прання в машині псуються, втрачають форму та привабливий вигляд. Про це пише Pixel.

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Джинси

Незважаючи на свою практичність, джинси не потребують частого прання. Надмірне тертя в барабані машини може зруйнувати волокна тканини, призвівши до вицвітання, деформації та втрати форми.

Як доглядати?

Замість прання провітріть джинси на свіжому повітрі.

Для освіження можна виморозити їх у пакеті протягом 30 хвилин.

Використовуйте ручне прання для сильних забруднень.

Бюстгальтер

Делікатні матеріали бюстгальтерів потребують особливого ставлення. Прання в машині може призвести до деформації кісточок, розтягування та втрати форми.

Як доглядати?

Віддавайте перевагу ручному пранню в м'якій воді.

Використовуйте спеціальні засоби для делікатних тканин.

Сушіть бюстгальтер в розправленому вигляді на горизонтальній поверхні.

Светри

М'які та затишні светри від прання в машині швидко втрачають свою красу. Тканина деформується, з'являються катишки, а сам светр може "сісти".

Як доглядати?

Періть светри вручну у прохолодній воді.

Використовуйте рідкі засоби для прання вовни.

Сушіть светри в розправленому вигляді на рушнику.

Верхній одяг

Пальто та куртки з делікатних матеріалів, хутра або шкіри не рекомендується прати в машині. Це може призвести до псування тканини, фурнітури, а також появі розводів.

Як доглядати?

Звертайтеся до хімчистки для професійного чищення.

Для локального видалення забруднень використовуйте спеціальні засоби.

Регулярно провітрюйте верхній одяг.

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Купальники

Після купання в солоній або хлорованій воді купальник дійсно потребує прання. Проте, якщо ви купалися в прісній водоймі, достатньо просто сполоснути його в чистій воді.

Як доглядати?

Періть купальники вручну в прохолодній воді з м'яким миючим засобом.

Не викручуйте купальник, а дайте йому стекти.

Сушіть купальники в тіньовому місці,подалі від прямих сонячних променів.

Пам'ятайте, що дбайливе ставлення до одягу допоможе вам зберегти його красу та довговічність. Не ризикуйте ніжними речами, довіряючи їх пральній машині. Ручне прання або хімчистка – кращий вибір для делікатних матеріалів.

Нагадаємо, ми вже писали, чому не можна прати при 30-40 градусах.

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