Які рослини треба обрізати до зими: садівники надали перелік

Кожна садова рослина потребує періодичної стрижки, яка не лише покращує її зовнішній вигляд, але й стимулює рясне цвітіння в наступному сезоні. Професійні садівники поділилися порадами щодо того, які рослини слід підрізати до приходу зимових холодів.

Про це повідомляє Mirror.

Стрижка є ключовим елементом догляду за садом та городом, проте важливо правильно вибрати час для цієї процедури. Занадто пізня обрізка, безпосередньо перед морозами, може зашкодити рослинам, а надто рання змусить вас повторювати процес.

Експерти радять звернути увагу на п'ять видів рослин, які варто підстригти до настання зими, а саме в листопаді. Своєчасна обрізка цих рослин значно підвищить шанси отримати пишні, ароматні та врожайні екземпляри в наступному сезоні.

До переліку рослин, які потребують уваги в листопаді, фахівці відносять:

Кущі троянд

Багаторічники

Вічнозелені кущі

Гортензії

Плодові дерева

Ліндсі Честейн, експертка з блогу Waddle and the Cluck home and garden, вважає листопад оптимальним періодом для обрізки кущів і дерев. Це пов'язано з тим, що в цей час рослини входять у стан спокою, і правильна обрізка сприяє їхньому здоров'ю та продуктивності.

Честейн рекомендує використовувати для обрізки секатори, які обов'язково слід дезінфікувати після використання. Вона також наголошує на важливості робити зрізи над бруньками, спрямованими назовні від центру рослини.

