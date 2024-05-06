Як захистити собаку від кліщів та що робити, якщо паразит уже вкусив: дієві поради

Коли настає тепла пора року, наші чотирилапі друзі радіють можливості довше гуляти на природі. Однак, разом з цим, зростає й імовірність зіткнення зі шкідливими комахами.

Відомо, що укуси кліщів можуть бути дуже небезпечними для собак, іноді навіть призводячи до трагічних наслідків. Про це пише ТСН.

Безумовно, основою для забезпечення безпеки вашого собаки є систематична профілактика. Експерти рекомендують звернути увагу на:

таблетки — важливо дотримуватися графіка приймання та адаптувати дозування залежно від ваги тварини;

краплі на холку — застосовувати приблизно кожні два тижні для найкращого захисту;

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шампунь проти паразитів — уникайте його використання за кілька днів до та після застосування антипаразитарних засобів;

спрей для захисту — обробляйте тварину обережно, щоб уникнути потрапляння спрею в дихальні шляхи;

протипаразитарні нашийники — вибирайте ті, що містять активні речовини для відлякування шкідників;

одяг для прогулянок — комбінезон може стати оптимальним вибором для захисту від паразитів;

вакцинація — проводьте її в авторизованих ветеринарних клініках або вдома, дотримуючись усіх інструкцій.

Завжди перевіряйте свого чотирилапого друга після прогулянок. Кліщі часто ховаються на таких ділянка, як-от холка, стегна або вуха. Щоб уникнути укусів, важливо виявити паразита, поки він ще не проник глибоко в шерсть.

Що робити, коли кліщ вже вкусив вашого пса

У випадку, коли кліщ все ж укусив тварину, зберігайте спокій. Видалення кліща можливе без сторонньої допомоги. Маючи під рукою рукавички, пінцет та антисептик, акуратно витягніть паразита, переконавшись, що всі його частини були видалені. Дезінфікуйте місце укусу та уважно стежте за поведінкою собаки. Якщо помітите зміни в апетиті чи активності, негайно зверніться до ветеринарної клініки.

Нагадаємо, раніше UAportal розповідав про симптоми та поради, які допоможуть вчасно виявити кліща на вашому домашньому улюбленці.

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