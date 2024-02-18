Як викупати кота та залишитися живими: експерти поділилися порадами

Всім відомо, що коти не люблять воду. І якщо ви новачок у світі власників котів, купання вашого пухнастого друга може здатися вам нездійсненним завданням.

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Однак фахівці стверджують – викупати кота доволі здійсненна місія. Дотримуючись 9 простих кроків, ви зможете зробити купання кота менш стресовим для вас обох.

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Перший крок – одягніть товсті рукавички до ліктя, щоб захистити руки від подряпин.Використовуйте шлейку, щоб утримувати кота, не торкаючись його.

Потім наберіть теплої води у тазик та ще підготуйте відро з теплою водою та кошик, аби злити шампунь з тварини. Можна використовувати лійку з душу, якщо будете купати тварину у ванній чи у душовій кабінці.

Підготуйте рушники, шампунь для котів.

У підготовлений тазик помістіть тварину та прикріпіть шлейку, аби тварина не втікала. Змочіть шерсть водою та нанесіть шампунь на тіло та голову кота, уникаючи очей. Якщо будете мити кота у ванній чи душовій кабінці, застеліть йому під лапки рушник.

Промийте тварину шампунем та змийте. Після купання закутайте у рушник, потримайте на руках та заспокойте знервовану тварину. Потім випустіть, аби кіт обсох на повітрі.

Фахівці радять починати купати котів, коли вони ще є кошенятами, щоб вони звикли до процедури. А дорослих котів купайте рідко, лише за потреби. Котів без шерсті треб купати раз на тиждень, використовуючи спеціальні засоби та рукавички для душу, або ганчірки з мікрофібри.

Також, якщо ваша кішка не звикла бути мокрою, не відразу купайте її. Замість цього повільно дозвольте їм освоїтися з водою протягом кількох днів або тижнів. Спробуйте капати водою на їх тіло або використовувати вологу тканину для лап. Якщо ваша кішка почувається некомфортно, зупиніться та повторіть спробу пізніше, щоб не напружувати її. Якщо ваша кішка ніколи раніше не була у ванній кімнаті, привчіть її до цієї території, дозволивши їй досліджувати. Спробуйте пустити воду у ванну або раковину, щоб вона звикла до звуку води, що тече.

Нагородіть кота за миття. Це обов'язково. Якщо ви хочете, щоб ваш кіт знову захотів прийняти ванну, ви повинні викликати у нього позитивну асоціацію з цим процесом. Дайте їм їхній улюблений вологий корм, котячу м’яту чи інші ласощі. Якщо тварина асоціює купання з отриманням смачних ласощів, то незабаром захоче ще раз скупатися у ванній.

Обов’язково хваліть свою кішку, гладячи її, розповідаючи, яка вона хороша і приділяйте їй багато уваги, коли купання закінчено. Вони, швидше за все, почуватимуться вразливими та наляканими, якщо не почуватимуться коханими, тому ваша прихильність матиме велике значення.

Раніше фахівці пояснили, чому коти не гидують пити воду з унітаза, а воду з миски ігнорують.

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