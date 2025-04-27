Як правильно чистити вуха домашньому улюбленцю: поради ветеринарів

Чисті вуха — це не лише естетика, а й здоров’я вашого чотирилапого друга. Регулярна гігієна допомагає запобігти запаленням, інфекціям та неприємному запаху, а головне — робить життя тварини комфортнішим.

Як провести процедуру правильно та безпечно — пояснили фахівці centralna.vet. Перше і головне правило — жодних ватних паличок. Вони можуть травмувати вушну раковину або проштовхнути сірку ще глибше у вухо, що лише погіршить ситуацію. Для чищення варто обирати спеціальні ветеринарні лосьйони або спреї.

Покрокова інструкція

Підготуйте вухо Відсуньте шерсть навколо вуха або обережно розчешіть її, щоб нічого не заважало. Закапайте засіб Обережно введіть лосьйон у вушну раковину. Зазвичай упаковки мають зручну піпетку чи дозатор. Помасажуйте Масажуйте основу вушка легкими рухами — має бути чутно хлюпання. Це означає, що засіб розподіляється правильно. Дайте засобу попрацювати Потримайте тварину кілька секунд, щоб лосьйон проник глибше і почав діяти. Дозвольте потрясти головою Після цього відпустіть улюбленця — він самостійно витрусить залишки лосьйону разом із брудом і сіркою. Очистіть зовні Завершіть процедуру протиранням зовнішньої частини вуха ватним диском або м’якою серветкою. Не намагайтеся залізти глибоко — просто приберіть те, що вийшло назовні.

Як часто чистити вуха?

Частота залежить від породи, віку та загального стану тварини:

породи з довгими вухами (кокер-спанієлі, бассети) — приблизно раз на тиждень ;

; більшість собак — раз на 2–4 тижні ;

; коти — рідше, якщо немає медичних показань.

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Коли обов’язково звертатися до ветеринара

Якщо помічаєте щось із наступного:

тварина часто чухається за вухами;

з’явився різкий, неприємний запах;

вуха почервоніли або набрякли;

є виділення незвичного кольору (жовті, зелені, коричневі);

тварина нахиляє голову на бік — не зволікайте з візитом до ветеринара. Це можуть бути симптоми отиту, грибкової інфекції чи навіть паразитів.

Регулярне і делікатне чищення вушок — це прояв любові та турботи. А ще це чудова нагода зміцнити довіру між вами та вашим хвостатим другом. Обирайте якісні засоби, проводьте процедуру спокійно, не забудьте похвалити й пригостити ласощами — і навіть найупертіший пухнастик звикне до цієї важливої рутини.

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