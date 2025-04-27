Як правильно чистити вуха домашньому улюбленцю: поради ветеринарів
Чисті вуха — це не лише естетика, а й здоров’я вашого чотирилапого друга. Регулярна гігієна допомагає запобігти запаленням, інфекціям та неприємному запаху, а головне — робить життя тварини комфортнішим.
Як провести процедуру правильно та безпечно — пояснили фахівці centralna.vet. Перше і головне правило — жодних ватних паличок. Вони можуть травмувати вушну раковину або проштовхнути сірку ще глибше у вухо, що лише погіршить ситуацію. Для чищення варто обирати спеціальні ветеринарні лосьйони або спреї.
Покрокова інструкція
- Підготуйте вухо Відсуньте шерсть навколо вуха або обережно розчешіть її, щоб нічого не заважало.
- Закапайте засіб Обережно введіть лосьйон у вушну раковину. Зазвичай упаковки мають зручну піпетку чи дозатор.
- Помасажуйте Масажуйте основу вушка легкими рухами — має бути чутно хлюпання. Це означає, що засіб розподіляється правильно.
- Дайте засобу попрацювати Потримайте тварину кілька секунд, щоб лосьйон проник глибше і почав діяти.
- Дозвольте потрясти головою Після цього відпустіть улюбленця — він самостійно витрусить залишки лосьйону разом із брудом і сіркою.
- Очистіть зовні Завершіть процедуру протиранням зовнішньої частини вуха ватним диском або м’якою серветкою. Не намагайтеся залізти глибоко — просто приберіть те, що вийшло назовні.
Як часто чистити вуха?
Частота залежить від породи, віку та загального стану тварини:
- породи з довгими вухами (кокер-спанієлі, бассети) — приблизно раз на тиждень;
- більшість собак — раз на 2–4 тижні;
- коти — рідше, якщо немає медичних показань.
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Коли обов’язково звертатися до ветеринара
Якщо помічаєте щось із наступного:
- тварина часто чухається за вухами;
- з’явився різкий, неприємний запах;
- вуха почервоніли або набрякли;
- є виділення незвичного кольору (жовті, зелені, коричневі);
- тварина нахиляє голову на бік — не зволікайте з візитом до ветеринара. Це можуть бути симптоми отиту, грибкової інфекції чи навіть паразитів.
Регулярне і делікатне чищення вушок — це прояв любові та турботи. А ще це чудова нагода зміцнити довіру між вами та вашим хвостатим другом. Обирайте якісні засоби, проводьте процедуру спокійно, не забудьте похвалити й пригостити ласощами — і навіть найупертіший пухнастик звикне до цієї важливої рутини.
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