Як відмити пляшку від зеленого нальоту і чи можна її використовувати далі

Багато людей стикаються з проблемою зеленого нальоту, який утворюється на дні та стінках пластикових пляшок з водою. Цей наліт не лише псує естетичний вигляд, але й може бути шкідливим для здоров'я. На щастя, існує кілька простих та дієвих способів очистити пляшку.

Чому з'являється зелений наліт? Відповіли у виданні УНІАН. Причина появи зеленого нальоту – водорості, які розмножуються в будь-якій ємності з водою. Спори водоростей потрапляють в пляшку з повітрям, коли ви її відкриваєте. Для їх активного розмноження потрібні світло та тепло, що запускає процес фотосинтезу, внаслідок якого виділяється хлорофіл – зелений пігмент.

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Чи можна пити воду з зеленим нальотом?

Так, в більшості випадків вода з зеленим нальотом безпечна для вживання.

Такі водорості не належать до групи небезпечних і не завдають шкоди організму людини.

Однак, якщо наліт має неприємний запах або каламутить воду, краще не пити її.

Як зберігати воду, щоб запобігти утворенню нальоту?

Щоб не стикатися з проблемою очищення пляшок, дотримуйтесь таких правил зберігання води:

Використовуйте ПЕТ-тару лише для одноразового зберігання води.

Зберігайте порожні пляшки в прохолодному та темному місці.

Щільно закривайте ємності, щоб запобігти потраплянню сторонніх мікроорганізмів.

Не ставте пляшки з водою біля батарей або обігрівачів.

Ідеальна температура для зберігання води - від +4 до +14°C (можна в холодильнику).

Не використовуйте пляшки для питної води для зберігання інших рідин.

Регулярно дезінфікуйте ємності, не чекаючи появи нальоту.

Якщо наліт все ж таки з'явився, а відмити його швидко не вийшло, краще замінити пляшку на нову.

Як очистити пластикову пляшку від зеленого нальоту?

Існує декілька способів очистити пластикову пляшку від зеленого нальоту:

1. Сода:

Змішайте 200 г соди з водою до утворення густої каші без грудочок.

Перелийте суміш в пляшку, додайте трохи води та закрийте кришку.

Потрясіть пляшку, щоб сода розподілилась по стінках, і залиште на кілька годин (або на ніч).

Ретельно промийте пляшку чистою водою.

2. Сіль та засіб для миття посуду:

Насипте в пляшку 5-7 ст. л. солі.

Додайте 4 ст. л. засобу для миття посуду.

Закрийте пляшку і збовтайте круговими рухами.

Залиште на ніч, якщо наліт сильний.

Ретельно промийте пляшку водою.

3. Оцет:

Розведіть оцет з водою в пропорції 1:1.

Залийте пляшку оцтовим розчином і залиште на 30 хвилин.

Промийте пляшку чистою водою.

4. Лимонна кислота:

Розчиніть 1 пакетик лимонної кислоти в 1 літрі води.

Залийте пляшку розчином і залиште на 1 годину.

Промийте пляшку чистою водою.

5. Перекис водню:

Додайте 100 мл перекису водню в 2 літри води.

Залийте пляшку розчином і залиште на 2-3 години.

Промийте пляшку чистою водою.

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