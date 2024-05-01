Як відмити пляшку від зеленого нальоту і чи можна її використовувати далі
Багато людей стикаються з проблемою зеленого нальоту, який утворюється на дні та стінках пластикових пляшок з водою. Цей наліт не лише псує естетичний вигляд, але й може бути шкідливим для здоров'я. На щастя, існує кілька простих та дієвих способів очистити пляшку.
Чому з'являється зелений наліт? Відповіли у виданні УНІАН. Причина появи зеленого нальоту – водорості, які розмножуються в будь-якій ємності з водою. Спори водоростей потрапляють в пляшку з повітрям, коли ви її відкриваєте. Для їх активного розмноження потрібні світло та тепло, що запускає процес фотосинтезу, внаслідок якого виділяється хлорофіл – зелений пігмент.
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Чи можна пити воду з зеленим нальотом?
Так, в більшості випадків вода з зеленим нальотом безпечна для вживання.
Такі водорості не належать до групи небезпечних і не завдають шкоди організму людини.
Однак, якщо наліт має неприємний запах або каламутить воду, краще не пити її.
Як зберігати воду, щоб запобігти утворенню нальоту?
Щоб не стикатися з проблемою очищення пляшок, дотримуйтесь таких правил зберігання води:
- Використовуйте ПЕТ-тару лише для одноразового зберігання води.
- Зберігайте порожні пляшки в прохолодному та темному місці.
- Щільно закривайте ємності, щоб запобігти потраплянню сторонніх мікроорганізмів.
- Не ставте пляшки з водою біля батарей або обігрівачів.
- Ідеальна температура для зберігання води - від +4 до +14°C (можна в холодильнику).
- Не використовуйте пляшки для питної води для зберігання інших рідин.
- Регулярно дезінфікуйте ємності, не чекаючи появи нальоту.
Якщо наліт все ж таки з'явився, а відмити його швидко не вийшло, краще замінити пляшку на нову.
Як очистити пластикову пляшку від зеленого нальоту?
Існує декілька способів очистити пластикову пляшку від зеленого нальоту:
1. Сода:
- Змішайте 200 г соди з водою до утворення густої каші без грудочок.
- Перелийте суміш в пляшку, додайте трохи води та закрийте кришку.
- Потрясіть пляшку, щоб сода розподілилась по стінках, і залиште на кілька годин (або на ніч).
- Ретельно промийте пляшку чистою водою.
2. Сіль та засіб для миття посуду:
- Насипте в пляшку 5-7 ст. л. солі.
- Додайте 4 ст. л. засобу для миття посуду.
- Закрийте пляшку і збовтайте круговими рухами.
- Залиште на ніч, якщо наліт сильний.
- Ретельно промийте пляшку водою.
3. Оцет:
- Розведіть оцет з водою в пропорції 1:1.
- Залийте пляшку оцтовим розчином і залиште на 30 хвилин.
- Промийте пляшку чистою водою.
4. Лимонна кислота:
- Розчиніть 1 пакетик лимонної кислоти в 1 літрі води.
- Залийте пляшку розчином і залиште на 1 годину.
- Промийте пляшку чистою водою.
5. Перекис водню:
- Додайте 100 мл перекису водню в 2 літри води.
- Залийте пляшку розчином і залиште на 2-3 години.
- Промийте пляшку чистою водою.
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