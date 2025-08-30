Гості будуть у захваті: рецепт маринованих помідорів 'у снігу'

Консервовані помідори — це не лише смачний спосіб зберегти літні овочі, а й гарна прикраса зимових запасів. Особливий рецепт "помідорів у снігу" надає томатам не лише насиченого смаку, а й ефектного вигляду.

Як повідомляє кулінарний YouTube-канал Лілії Цвіт, такі помідори виходять кисло-солодкими, дуже ароматними та чудово поєднуються з будь-яким гарніром. Часник, який додається до рецепту, згодом теж можна використовувати для салатів чи інших страв.

Для приготування знадобиться 2 кг помідорів, 180 г часнику, 1,5 л води, 150 мл оцту (9%), 3 столові ложки солі та 6 столових ложок цукру.

Процес досить простий. Спочатку помідори миють і щільно викладають у банки, після чого заливають окропом і залишають під кришками на 20 хвилин. Потім воду зливають у каструлю, додають цукор і сіль, доводять до кипіння й лише наприкінці вливають оцет. Часник натирають на дрібній тертці й розкладають по банках — у пропорції на три літрові банки.

Завершальний етап — залити помідори гарячим маринадом, щільно закрутити, перевернути банки догори дном і закутати покривалом до повного охолодження. У результаті виходять яскраві, апетитні та дуже смачні "помідори в снігу".

Радимо також звернути увагу на рецепт ароматних помідорів без стерилізації.

