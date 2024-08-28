Що треба встигнути зробити на городі та в саду у серпні: перелік справ

Серпень – пік літнього сезону, час збору врожаю та підготовки саду і городу до осінніх холодів. Щоб отримати максимальний урожай та зберегти рослини здоровими, необхідно дотримуватися певних правил догляду.

Це час, коли в саду масово дозріває врожай, і садівники повинні не тільки зібрати його, а й виконати чимало важливих завдань для підготовки до наступного сезону. Основні роботи в цей період включають збір плодів, посадку, пересадку та боротьбу зі шкідниками, пише molbuk.ua.

Також вас зацікавить: Садівник поділився геніально простим способом вигнати двох поширених шкідників із саду

У саду першочерговим завданням є збір дозрілого врожаю. Перевантажені гілки дерев слід зміцнювати підпірками, щоб уникнути їх зламання. Зібрані фрукти необхідно оперативно переробляти – сушити, заморожувати, варити компоти або варення. Важливо також своєчасно збирати падалицю, щоб уникнути розмноження шкідників, які можуть завдати шкоди великій частині саду.

Ще одним завданням у серпні є огляд щеплень на плодових рослинах. Щепу, яка не прижилася, слід видалити. Окулірування яблуні, горобини й груші можна проводити до середини місяця, що дозволить підготувати дерева до майбутнього сезону.

У другій половині серпня варто розпочати пересадку полуниці. Вибирайте підвищені, добре освітлені ділянки, розташовані на південь або захід. Важливо також врахувати попередників – найкраще висаджувати полуницю після чорнобривців, цибулі, часнику або шпинату.

Квітник також потребує уваги у серпні. Це найкращий час для пересадки багаторічних квітів, таких як флокси, конвалії, примули та півонії. Важливо оглянути всі сорти троянд і при необхідності обробити їх фунгіцидом для захисту від грибкових захворювань.

На городі варто звернути увагу на дозрівання середньоранніх сортів картоплі. При збиранні коренеплодів їх слід накривати непрозорою плівкою, щоб уникнути їх позеленіння. Кабачки, томати, огірки та інші овочі необхідно консервувати. Крім того, слід прорідити буряк і моркву, видаляючи деформовані коренеплоди.

У серпні також можна сіяти скоростиглі сорти овочів – салат, редьку, редиску, а також висаджувати розсаду для отримання врожаю пізньої осені. Це дозволить забезпечити свіжу зелень та овочі навіть після закінчення основного сезону збору врожаю.

Раніше ми повідомляли, як прибрати мох з газону без оцту.

Раніше садівники назвали головну помилку, через яку влітку газон стає лисим та рудим.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!