Садівник поділився геніально простим способом вигнати двох поширених шкідників із саду

Ірландський шеф-кухар Клодаг Маккенна поділилася незвичайним, але ефективним способом боротьби зі шкідниками в саду – використанням кавової гущі.

Слимаки та равлики часто завдають шкоди молодим рослинам, залишаючи після себе непривабливі діри. Для багатьох садівників це справжня проблема. Однак, за словами Маккенни, позбутися цих слизьких шкідників можна за допомогою звичайної кавової гущі, пише express.co.uk.

Вас також зацікавить: Як позбутись слимаків за допомогою пива: народний метод

Чому кава відлякує слимаків?

Кава має певний рівень кислотності, який подразнює ніжну шкіру слимаків. Частинки меленої кави створюють шорстку поверхню, по якій слимакам важко пересуватися. Запах кави також відштовхує слимаків.

Як використовувати каву для захисту рослин?

Щоб захистити рослини від слимаків, достатньо створити навколо них кільце з кавової гущі. Цей бар’єр стане для слимаків неприємною перешкодою, яку вони не захочуть перетинати.

Кавова гуща – це натуральний продукт, який не зашкодить навколишньому середовищу. Цей метод не тільки допоможе зберегти врожай, але й стане хорошим добривом для рослин. Завдяки цьому нехитрому прийому, ви зможете насолоджуватися здоровими й красивими рослинами.

Пропонуємо дізнатися, які тварини є головними ворогами слимаків.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!