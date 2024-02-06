Археологи підтвердили біблійну розповідь про знищення міста, де жив Голіаф

Ізраїльські дослідники змогли підтвердити біблійську розповідь про знищення міста Ґат, яке описане як батьківщина велетня Голіафа. Інноваційна технологія, використана для дослідження цегли міста, підтвердила правдивість події, описаної в Біблії.

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У12-му розділі Другої книги царів описується час правління царя Йоаша над Юдою (835-796 рр. до н. е.). Заключна частина цього розділу (2 Царів 12:17-18) описує Хазаїла, царя Араму, який вторгся в землю филистимлян і Юди, повідомляє Aleteia.

Розграбувавши філістимлянське місто Ґат (на той час наймогутніше й найбільше в регіоні), він повернув свою армію до Єрусалиму. Йоаш (також званий Йоаш), бажаючи уникнути пограбування столиці, запропонував загарбнику гігантський викуп, частиною якого було золото, що прикрашало Єрусалимський храм.

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Після цього армія Арама відступила, але юдейський цар поплатився за своє рішення своєю смертю від рук своїх власних слуг, які були розгнівані профанацією.

Недавнє відкриття ізраїльських археологів підтверджує один епізод описаної вище історії. Численні докази руйнування по всьому об’єкту з масовим спаленням у чітко визначеному хронологічному горизонті.

Це знищення датується бл. 830 р. до н. е. (на основі радіовуглецю та серії кераміки) і пов’язаний з облогою та знищенням філістимського Ґату Хазаїлом, царем Араму Дамаського, як згадується в 2 Царів 12:18.

Археологи встановили, що цегла була піддана температурі, значно вищій, ніж та, яка використовується при її виготовленні. Це означає, що вони повинні були піддатися сильному вогню.

Нагадаємо, археологи знайшли скам'янілості рідкісного дерева, що росло на Землі 350 млн років тому.

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