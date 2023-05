Дбайливий батько і любитель тварин: п'ять фактів про Едді Мерфі

Едді Мерфі – легендарний комік, актор, письменник та продюсер, який розважає глядачів уже понад чотири десятиліття. Більшість людей знають його за культовими ролями в таких фільмах, як "Поліцейський з Беверлі-Хіллз" та "Приїзд до Америки". UAportal підготував п'ять фактів, що інтригують, про Едді Мерфі, про які ви, можливо, не чули раніше.

Факт 1

Едді Мерфі захоплюється музикою? Крім успішної кар'єри в кіно та на телебаченні, Мерфі також є талановитим співаком та музикантом.

За роки своєї кар'єри він випустив кілька музичних альбомів, включаючи "How Could It Be" та "Love's Alright". Більше того, його музична кар'єра включає співпрацю з іншими музичними іконами, такими як Майкл Джексон та Рік Джеймс.

Факт 2

Едді було лише 19 років, коли він приєднався до акторського складу Saturday Night Live (SNL) у 1980 році. Він швидко став улюбленцем шанувальників шоу завдяки своїм пам'ятним персонажам, таким як містер Робінсон і Гречка. Більш того, успіх Мерфі на SNL привів його до того, що він знявся у своєму першому повнометражному фільмі "48 годин".

Факт 3

Мерфі – майстерний пародист. Він має унікальну здатність імітувати голоси та акценти, що зробило його одним із найкращих імпресіоністів у Голлівуді. Серед найвідоміших його пародій – Стіві Вандер, Джеймс Браун та Елвіс Преслі.

Факт 4

Едді – великий любитель тварин. Він має кілька екзотичних вихованців, включаючи змій, ящірок і навіть тигра. Більше того, він використав свою популярність, щоб привернути увагу до проблем збереження тварин, у тому числі до незаконної торгівлі слоновою кісткою.

Факт 5

Нарешті, Мерфі – відданий батько. Він має десять дітей від п'яти різних жінок, і він дуже серйозно ставиться до своєї ролі батька. В інтерв'ю Rolling Stone Мерфі сказав, що бути батьком – найважливіше у його житті.

