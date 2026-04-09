Сирна паска за 20 хвилин

Знаю, зараз на мене налетять з коментарями, що це не паска як така. З цим я згоден, але що заважає нам змінювати правила гри та готувати не лише класичні паски, а й на додачу такі десерти?

Інгредієнти:

• Білий шоколад — 180 г

• Жиророзчинний барвник — за бажанням (я додав 3 краплі)

• Сир 9% — 300 г

• Вершки 30-33% — 90 г

• Вершкове масло (кімнатної температури) — 60 г

• Цукор — 60 г

• Білий шоколад — 36 г

• Жовтки — 2 шт.

• Цукати — 90 г (або горіхи/сухофрукти)

Спосіб приготування:

⠀1. Розтопіть білий шоколад імпульсами по 10-15 секунд у мікрохвильовці. Вилийте шоколад у форму, рівномірно розподіліть по стінках і поставте в морозилку.

2. Сир протріть через сито та змішайте з м’яким вершковим маслом до однорідності. Паралельно підігрійте вершки (не доводячи до кипіння), а після додайте в них жовтки, збиті з цукром.

3. Вершки з жовтками варіть до загустіння 1-1,5 хвилини. Додайте білий шоколад, перемішайте та охолодіть до кімнатної температури.

4. Змішайте сирну масу із вершковою сумішшю, додайте цукати або інші наповнювачі. Викладіть масу у шоколадну форму та поставте в морозилку на 4-6 годин.

5. Дістаньте десерт із форми та перекладіть у холодильник. Перед подачею прикрасьте за бажанням ягодами, фруктами чи цукатами.