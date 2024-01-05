П'ять фактів про замки та палаци, про які не розкажуть в фільмах

Реальність життя в середньовіччі була далекою від романтизованих зображень, які ми бачимо на екрані. UAportal підготував кілька фактів про замки та палаци, які рідко показують у фільмах.

Різниця між замком і палацом

Важливо розрізняти замки та палаци. Замки були насамперед призначені для захисту і мали міцні стіни, надійні ворота, спостережні вежі та оборонні рови. На відміну від них, палаци були призначені для мирного, розкішного життя, з елегантно оформленими кімнатами для світських прийомів, їдалень і розкішними тронними залами.

Малоймовірний комфорт

Всупереч поширеній думці, замки не були затишними оселями. Це були величезні, протяжні і часто холодні споруди, з обмеженим природним світлом, що проникало крізь маленькі вікна, багато з яких не мали скла в ту епоху через його дорожнечу.

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Важливість камінів

Каміни відігравали вирішальну роль в опаленні палаців і замків. Щоб зберегти тепло, стіни прикрашали гобеленами, які виконували роль ізоляції. Також використовували балдахіни над ліжками, щоб захистити сплячих від холодних протягів.

Рухома краса

Гобелени, що спочатку зображували історичні та релігійні сцени, слугували декором стін. Окрім візуальної привабливості, гобелени були портативними, що дозволяло їх легко транспортувати. Власники замків і палаців часто переносили їх з однієї кімнати в іншу і навіть брали з собою в подорожі.

Постійна міграція

Життя в палаці чи замку було далеко не застиглим. Багато замків не слугували постійними резиденціями для аристократії. Заможні люди мали змогу часто змінювати домівки, часто привозячи з собою свиту слуг та речі. Кількість людей, які переїжджали, могла варіюватися від 30 до 150, включаючи членів сім'ї, прислугу та іншу обслугу.