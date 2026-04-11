Великдень: як зробити святкове застлля без негативних наслідків

Великдень — це велике православне свято, час для відпочинку та спілкування з родиною з одночасним застіллям. Паска, ковбаса, буженина, яйця-крашанки та їхні шоколадні копії, інші солодощі є важливою частиною свят.

Доречно спланувати пасхальний обід з урахуванням того, що традиційні страви є досить калорійними, часто містять багато солі, цукру і жиру. Для забезпечення балансу та кращого власного самопочуття слід додати до святкового меню більше рослинної їжі – квашені та свіжі овочі, фрукти та ягоди, цільнозернові продукти, горіхи та насіння.

Варто і на святковому обіді дотримуватися співвідношення рослинної та тваринної їжі із домінуванням першої (в ідеалі – 75%/25%). При такому підході суттєво зменшується ймовірність того, що ваш організм змусить вас пошкодувати про захоплення різноманітними пасхальними смаколиками. Не варто покладатися на ферменти та інші фармацевтичні засоби, ефективність яких при переїданні є сумнівною.

Інші важливі правила також включають звичайний графік харчування перед застіллям, на яке не варто приходити надто голодними. Їсти треба повільно, чергуючи споживання їжі з іншими активностями, на кшталт спілкування, ігор, перегляду сімейних фотографій та відео.

Окремою складовою пасхального застілля є напої. Більшість святкових столів в Україні не обходить без алкоголю. Вочевидь, всі обізнані про шкідливість та небезпеку вживання алкогольних напоїв, але ці знання мали б краще працювати на практиці.

Якщо ви все ж вирішили споживати алкоголь, то від негативних наслідків цього вас убезпечить правило "1-2-3". Воно означає: 1) споживання однієї порції алкогольного напою на годину; 2) обмеження – не більше двох напоїв впродовж всього застілля; 3) максимальну кількість – три порції алкоголю, якщо ви вже ніяк не зможете відмовити вашій компанії.

Серед неалкогольних напоїв на святковому столі найкращим вибором є безкалорійні несолодкі опції, передусім вода, газована чи негазована, столова або ароматизована. Компоти та морси також є смачною альтернативою за умови помірного додавання цукру. "Дієтичні" напої можуть мати певні переваги перед солодкими. Щоправда, досить багато людей можуть погано переносити цукрозамінники, які входять до їхнього складу.

Православна Пасха – це велике весняне свято. Ця пора року є одним із найкращих періодів, щоб розпочати більше рухатися. Пам’ятайте, що навіть помірна активність допомагає покращити самопочуття, знизити рівень стресу та позитивно впливає на серцево-судинну систему. І навіть у святковий день можна реалізувати корисний вплив фізичної активності.

Найпростіший варіант — звичайна ходьба. Це може бути прогулянка після святкового обіду чи вечері, відвідування парку, поїздка в нове місце. За можливості перегляньте святкові розваги на Великдень: наприклад, поїздки на велосипеді, ігри з дітьми, підготовка до святкування (це теж активність).

Святкові дні не обов’язково мають шкодити здоров’ю. Навпаки, це можливість "перезавантажитися" та відновитися. Достатньо додати трохи активності на свіжому повітрі та усвідомлено споживати їжу.