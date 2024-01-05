Що робити, коли забився унітаз: 5 ефективних порад, які заощадять час

Засмічення унітаза - поширена і неприємна проблема, з якою може зіткнутися кожен. Часто ця проблема виникає через неправильну утилізацію таких предметів, як харчові відходи або котячий наповнювач, які слід викидати у смітник. Не варто панікувати, адже UAportal підготував 5 порад, які можна спробувати в домашніх умовах, щоб прочистити унітаз без допомоги сантехніка.

Побутова хімія

Якщо ви помітили, що ваш унітаз засмітився, одним зі швидких рішень є використання спеціальних порошків або хімічних засобів.

Дотримуйтесь інструкцій на упаковці, насипте відповідну кількість засобу в унітаз і зачекайте 1-2 години. Після цього змийте унітаз, і в більшості випадків засмічення повинно зникнути.

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Альтернатива вантуза

Якщо у вас немає вантуза, не хвилюйтеся. Ви можете створити саморобний вантуз за допомогою палиці, рашпіля, спиці або навіть виделки. Вставте обраний предмет якомога глибше в місце з'єднання зливу з гофрованою трубою, а потім натисніть на нього, щоб виштовхнути засмічення. Рекомендуються обертальні рухи, оскільки вони створюють кращий потік води.

Сантехнічний трос або мотузка

Сантехнічний трос, який часто називають "змійкою", є чудовим інструментом для усунення стійких засмічень. Візьміться за один кінець мотузки, а інший просуньте в унітаз, доки він не досягне засмічення.

Звичайний дріт

Знайдіть дріт і зробіть гачок на одному кінці, тримаючи інший кінець в руках. Вставте дріт в унітаз, зачепіть за засмічення і обережно витягніть його.

Нагадаємо, раніше ми писали про ще декілька простих порад, які допоможуть самостійно прочистити засмічену раковину.

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