Обрізка ремонтантної малини навесні: як зібрати два врожаї за сезон

Ремонтантна малина набуває все більшої популярності завдяки своїй здатності плодоносити двічі за сезон. На відміну від звичайної малини, ремонтантні сорти плодоносять і на однорічних пагонах.

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Ця унікальна особливість забезпечує безперервне плодоношення і потенціал для отримання двох врожаїв за сезон – влітку і восени. UAportal розповідав, що для максимізації врожайності обох врожаїв необхідна правильна техніка обрізки навесні.

Проте, перш ніж заглиблюватися в методи обрізки, давайте розглянемо переваги ремонтантної малини:

Розмір і довговічність. Ремонтантна малина дає більші, щільніші ягоди, які менш схильні до пошкоджень під час транспортування і краще зберігають форму порівняно зі звичайною малиною.

Покращений смак. Смак ремонтантної малини відмінний, а солодкість залежить від клімату та погодних умов. Більш сонячне середовище, як правило, дає солодші плоди.

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Стійкість до шкідників. Пізніший урожай цієї малини допомагає мінімізувати проблеми зі шкідниками, такими як малиновий довгоносик, малиновий жук і стеблова муха.

Стійкість до хвороб. Особливий режим догляду за ремонтантною малиною, який передбачає повне видалення після одного осіннього збору врожаю, зводить нанівець можливість передачі хвороб.

Щоб досягти потенціалу двох врожаїв, ремонтантна малина потребує специфічної техніки обрізки навесні. Ось три методи, кожен з яких дає різний результат:

Один осінній урожай

Це найпростіша техніка обрізки. Оскільки основний урожай розвивається на молодих пагонах, торішні пагони слід обрізати до рівня землі ранньою весною до або незабаром після того, як почнуть проростати бруньки. Влітку рекомендується проріджувати молоді пагони малини, залишаючи на кущах найсильніші.

Літні та осінні врожаї

Для тих, хто бажає отримати плоди протягом усього літа і значний осінній урожай, спосіб обрізки аналогічний звичайній малині. Ранньою весною злегка вкоротіть торішні пагони і видаліть всі старі, зламані або хворі. Такий підхід дозволяє ягодам дозрівати на торішніх пагонах протягом літа, а на нових пагонах – восени. Однак осінній урожай може бути не таким рясним, як при одноразовому зборі.

Примітка: Щоб оптимізувати потенціал двох врожаїв, дуже важливо видаляти минулорічні пагони одразу після того, як вони дали весь урожай, щоб розпочати другий цикл дозрівання ягід. Крім того, необхідний ретельний догляд, включаючи полив під час цвітіння і наливу ягід, а також відповідне внесення добрив, особливо після першого врожаю.

Для досягнення компромісу між невеликим літнім урожаєм без ослаблення малини і рясним осіннім урожаєм потрібен особливий підхід до обрізки. Навесні торішні пагони слід обрізати до висоти 50-60 см над землею. Ці пагони дадуть невелику кількість ягід літом. Після збору літнього врожаю ці пагони потрібно оперативно зрізати, щоб дати можливість новим пагонам плодоносити протягом осені.

Майте на увазі, що літній урожай ремонтантної малини може відкласти осінній збір врожаю приблизно на два тижні. У районах, схильних до нічних заморозків, існує ризик пошкодження другого врожаю. У таких випадках у північних регіонах доцільно віддати перевагу єдиному осінньому збору врожаю. Однак у південних регіонах, де температури залишаються сприятливими у вересні та жовтні, збирання двох врожаїв є цілком можливим.

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