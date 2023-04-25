Як виник забобон про розбите дзеркало і чи воно правдиве

UAportal підготував статтю про забобони про розбите дзеркало в українській культурі. У статті будуть розглянуті витоки забобонів та причини його збереження з плином часу, приклади його використання в українській літературі, а також еволюція ставлення до забобонів з плином часу.

Походження

Забобон, пов'язаний з розбитим дзеркалом, існував в українській культурі багато століть. Вважається, що якщо розбити дзеркало, воно принесе сім років нещастя тому, хто його розбив.

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Походження цього повір'я не зовсім зрозуміле, але вважається, що воно виникло у стародавніх римлян, які вірили, що в дзеркалах зберігається душа людини. Тому здавалося, що якщо розбити дзеркало, то це завдасть шкоди душі людини.

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Згодом це повір'я передавалося з покоління в покоління і стало поширеним забобоном в українській культурі. Деякі люди вірять, що розбите дзеркало може завдати шкоди оточуючим, що тільки посилює страх і тривогу, пов'язані з цим забобонами.

Приклади у літературі

Забобон, пов'язаний з розбитим дзеркалом, фігурує у кількох творах української літератури. Один із найвідоміших прикладів – повість українського письменника Миколи Гоголя "Вечори на хуторі поблизу Диканьки". У повісті герой розбиває дзеркало, після чого з ним відбувається ряд нещасливих подій, причиною яких, як вважається, є дзеркало.

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Сучасне ставлення

Попри поширеність забобонів про розбите дзеркало в українській культурі, ставлення до нього згодом змінилося. Якщо одні люди досі вірять у ці забобони і вживають запобіжних заходів, щоб не розбити дзеркало, то інші вважають його застарілим та ірраціональним повір'ям.

У сучасній українській культурі забобони про розбите дзеркало часто розглядаються як невинна традиція, яка передається з покоління до покоління. До нього ставляться не так серйозно, як раніше, і багато людей розглядають його як спосіб долучитися до своєї культурної спадщини.

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