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Як мозок "переконує" нас з'їсти солодке

Наталія СамойленкоНаталія Самойленко

Як мозок 'переконує' нас з'їсти солодке
Як мозок ''переконує'' нас з'їсти солодке

Ви теж помічали, що після повноцінного обіду раптом з’являється бажання до солодкого? Ніби в шлунку відкривається окреме місце для десерту? Це явище навіть має назву — dessert stomach, або "десертний шлунок".

Чому так відбувається? Нарешті є відповідь!

У дослідженні 2024 року, опублікованому в Science, нейробіологи створили для мишей умови, схожі на наш обід: спочатку тварини їли звичайну їжу до повного насичення, а потім їм пропонували "десерт". Якщо це була та сама їжа — вони їли небагато. А от якщо десертом був цукровий корм — миші з'їдали в 6 разів більше калорій!

Це явище керується мозком! 

При вживанні солодкого та навіть при його сприйнятті (запах, смак, вигляд) в гіпоталамусі активувалися нейрони POMC — ті самі, що відповідають за відчуття ситості. Але замість того, щоб "вимикати апетит", вони вивільняли β-ендорфін — природний опіоїд, який стимулює зону задоволення. І це створювало відчуття: "ще трохи, бо це приємно".

Мозок буквально говорив: "Так, ти ситий, але ж це ЦУКОР!"

 Цікаво, що цей ефект не викликала жирна чи звичайна їжа — лише цукор. А коли дослідники блокували опіоїдні рецептори, миші припиняли споживати цукор понад норму. Проте в голодних мишей блокування не працювало — тобто тяга до десерту виникає саме в умовах ситості, а не голоду.

Аналогічні результати спостерігали й у людей: у МРТ-дослідженні ті самі області мозку активувалися у відповідь на солодке.

Що це означає?

Наш мозок еволюційно налаштований шукати цукор — як джерело швидкої енергії. Тож мозок буквально "тримає місце" на випадок, якщо раптом з’явиться шанс його отримати. У сучасному світі, де цукор надлишковий, це веде до переїдання і залежності.

Практичні поради:

 Збалансоване харчування зменшує потребу в десерті.

 Усвідомленість = сила: десерт — не зло, якщо він не спосіб заглушити емоції.

 Фізична активність природно підвищує дофамін і знижує потребу в солодкій нагороді.

Бо головне — не забороняти, а розуміти. І іноді дозволяти собі десерт — з насолодою, без провини й точно не "в обхід мозку".

Джерело:instagram.com

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