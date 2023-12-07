Цікаві факти про швейцарський ніж: шедевр, що поєднує функціональність і мистецтво

Швейцарський армійський ніж – це чудовий інструмент, який виходить за рамки звичайних ріжучих інструментів. Крім того, що він надзвичайно добре зроблений і гострий як бритва, це геніальний витвір з безліччю додаткових функцій і пристосувань, таких як штопор і пила. UAportal підготував п'ять цікавих фактів про швейцарський ніж, який ще називають витвором мистецтва.

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1. Мігруюче походження виробництва

Спочатку ножі для швейцарської армії виробляли в Німеччині. Однак це викликало невдоволення Карла Ельзенера, власника компанії з виробництва хірургічного обладнання. Керуючись своїм непохитним патріотизмом до Швейцарії, Ельзенер взяв на себе відповідальність винайти і постачати армії ножі автентичного швейцарського походження.

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Попередня модель, відома як "солдатський ніж", містила не лише лезо, але й викрутку. Це доповнення відповідало потребам швейцарської армії, оскільки гвинтівка Шмідта-Рубіна потребувала спеціального інструменту для розбирання.

2. Виняткова модель

Хоча швейцарський ніж часто асоціюється з багатофункціональністю та компактністю, існує виняток – кілограмовий "Гігант". Представлена у 2006 році, ця особлива модель має довжину майже 23 сантиметри.

3. Два виробники

Спочатку існувало два офіційні виробники справжніх швейцарських ножів. Першим було підприємство Ельзенера, а другий з'явився в 1893 році як компанія Paul Boechat & Cie, яка також почала постачати армійські ножі. Задоволений двома постачальниками, швейцарський уряд зрівняв розподіл армійських контрактів між ними.

Цікаво, що ножі були схожими, але відмінними один від одного. Один виробник позиціонував свій продукт як "автентичний швейцарський армійський ніж", тоді як інший використовував термінологію "оригінальний швейцарський армійський ніж". Однак ці відмінності стали неактуальними, коли обидві компанії об'єдналися в одну 26 квітня 2005 року.

4. Неперевершена функціональність

Дійсно, кожен швейцарський ніж може похвалитися функціональною універсальністю, але одна модель затьмарює інші в цьому аспекті. Це SwissChamp XAVT, оснащений 44 інструментами. Від лупи і ножиць до зубочистки і щіточки для чищення нігтів - ця модель бездоганно втілює в собі близько 80 різних функцій.

5. Естетична оцінка

Хоча статус швейцарського ножа як витвору мистецтва все ще може бути предметом дискусій, кілька музеїв вже визнали його художні якості. Нью-Йоркський музей сучасного мистецтва та Державний музей прикладного мистецтва в Мюнхені є одними з тих установ, які тепло прийняли складний дизайн та майстерність швейцарського ножа.

Незважаючи на багату історію і художні достоїнства швейцарського ножа, його спадщина продовжує розвиватися. Відкриваючи нові грані та позачасові інновації, стає все більш очевидним, що цей багатофункціональний символ є не лише практичним інструментом, але й символом швейцарської винахідливості та мистецьких зусиль.

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