Aspire Go 14 та Aspire Go 15: Нові ноутбуки від Acer, які вразять кожного

Компанія Acer представила нову лінійку бюджетних ноутбуків Aspire Go 14 та Aspire Go 15. Вони виготовлені з перероблених матеріалів та пропонують вражаючі функції та продуктивність. UAportal розповідає детальніше про них.

Що нового

Як Aspire Go 14, так і Aspire Go 15 оснащені дисплеями зі співвідношенням сторін 16:10 та роздільною здатністю FHD+, що забезпечує користувачам захоплюючий візуальний досвід. Всередині встановлені процесори Intel Core i3 N-серії, хоча деякі варіанти оснащені чіпами AMD Ryzen 7000.

Завдяки SSD-накопичувачам об'ємом до 1 ТБ та 16 ГБ оперативної пам'яті користувачі можуть насолоджуватися ефективною багатозадачністю та достатнім обсягом зберігання файлів. Крім того, ноутбуки оснащені модулем Wi-Fi 6 для швидкого та стабільного користування Інтернетом.

Microsoft Copilot

Особливістю нової серії Aspire Go є інтеграція штучного інтелекту Microsoft Copilot, який значно підвищує продуктивність роботи користувачів. Зокрема, клавіатури Aspire Go 14 і Aspire Go 15 оснащені спеціальною клавішею Copilot для легкого доступу до неї.

Автономність

Що стосується часу автономної роботи, то ці ноутбуки вражають до 10 годин використання, забезпечуючи тривалу продуктивність без частого підзаряджання. Порти HDMI 2.1, USB Type-C, USB Type-A та 3,5-мм аудіороз'єм забезпечують безперебійне підключення до різних пристроїв.

Ціна та коли очікувати

Aspire Go 14 та Aspire Go 15 надійдуть у продаж наступного місяця. Роздрібна ціна Aspire Go 14 становитиме 249 доларів США/ 529 євро, а Aspire Go 15 – 249 доларів США/ 549 євро в США та Європі.

