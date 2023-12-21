Мовознавець пояснив, як правильно перекласти 'першит в горле' українською

Чимало людей не знають, як правильно перекласти українською вислів "першит в горле". Дехто вдається до дослівного перекладу, вживаючи слово "першіння".

Однак це калька з російської, якою не варто послуговуватися. Мовознавець Олександр Авраменко пояснив для "Сніданку з 1+1", як правильно називається подразнення у горлі.

Вчитель української мови закликав запам'ятати українців слово "пирхота". Також він зауважив, що дієслово "першит" має такий український відповідник – "дере в горлі".

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"До речі, і не "льодяники при кашлі і перхотінні", а "льодяники проти кашлю й пирхоти", – додав Авраменко.

Нагадаємо, мовознавець Олександр Авраменко пояснив, як сказати українською "квартира со всеми удобствами".

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