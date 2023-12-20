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Авраменко назвав два слова, які багато хто пише неправильно (відео)

Анастасія Крищук

Авраменко назвав два слова, які багато хто пише неправильно (відео)

Чимало українців не знають, як правильно писати слова з дефісом та без нього. Зокрема, це стосується двох слів, у яких люди допускаються помилки.

Вчитель української мови Олександр Авраменко пояснив, у яких словах не вживається дефіс. Про це він розповів для "Сніданку з 1+1".

"Є в нашій мові два слова, які абсолютна більшість людей пише з помилкою, ставлячи дефіс там, де він не потрібен. Ці слова частовживані", – зазначив мовознавець.

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"По батькові" – окремо. Етикетна формула "будь-ласка" також є неправильною.

"Отже, "по батькові" і "будь ласка" пишемо окремо, без дефіса. Так писали ці слова 100 років тому, ці ніяка не новація", – наголосив Авраменко.

Нагадаємо, мовознавець Олександр Авраменко пояснив, як сказати українською "квартира со всеми удобствами".

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Суспільство