Мовознавець пояснив, яка різниця між словами 'жилий' та 'житловий'

Часто люди плутають слова "жилий" та "житловий". Однак вони мають досить різний контекст, який необхідно враховувати.

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Відомий український вчитель Олександр Авраменко пояснив, чим відрізняються ці слова і як правильно їх використовувати. Про це він розповів для "Сніданку з 1+1".

"У чому ж полягає різниця? Правильно сказати "жилий" фонд міста чи "житловий"? Звичайно ж "житловий фонд міста", – зазначив мовознавець.

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Авраменко вказав, що "житловий" – це той, що стосується житла, або призначений для життя людей. Наприклад, "житловий фонд міста", чи "житловий будинок".

Своєю чергою "жилий" – це обжитий, той, у якому живуть люди. Тому на етапі будівництва будинок "житловий". "Жилим" він стане тоді, коли у нього заселяться люди.

Нагадаємо, мовознавець Олександр Авраменко пояснив, як сказати українською "квартира со всеми удобствами".

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