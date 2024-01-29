Мовознавець пояснив, як українською буде 'краткость – сестра таланта'

Чимало людей не знають, як перекласти українською російський вислів "краткость – сестра таланта". Помилково можна почути дослівний переклад.

Відомий мовознавець та вчитель української мови Олександр Авраменко назвав відповідники до цього виразу. Про це він розповів для "Сніданку з 1+1".

Такий вислів означає уміння лаконічно висловлювати думки. Українською правильно буде сказати: "краще менше, та краще", або "краще коротко, але влучно".

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Окрім цього Авраменко навів приклади невдалих перекладів з російської. Правильно казати не "по крайній мірі", а "принаймні", не "на самому ділі", а "насправді".

Також замість "у більшості випадків", правильно вжити "здебільшого". "У кінці кінців" українською буде: "зрештою".

Нагадаємо, мовознавець Олександр Авраменко пояснив, як сказати українською "квартира со всеми удобствами".

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