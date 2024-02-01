У Європі знайшли понад 100 моторошних 'сімейних гробниць' бронзового віку: фото

Дослідники з Університету Йоганна Гутенберга Майнца та інших європейських установ виявили, що практика поховання дорослої людини, яка тримає або обіймає дитину, була широко поширена в Західній Євразії приблизно за 3000-2000 років до нашої ери.

Дослідницька група повторно дослідила два надзвичайно схожі місця подвійних поховань того періоду. Один був виявлений у 2000 році під час будівництва в Альтвісі, Люксембург, і містив скелети жінки та 3-річного хлопчика, похованих обличчям один до одного, причому жінка тримала голову хлопчика в руці, пише labrujulaverde.

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Інше місце було виявлено в 1887 році в Данстейбл-Даунс, Англія, на відстані понад 500 кілометрів. Міждисциплінарний аналіз, що включає археологію, антропологію та стародавні методи ДНК, був проведений на чотирьох групах людських останків для пошуку культурних і генетичних зв’язків між цими найдавнішими людьми.

Аналіз ДНК дав дивовижні результати. Було виявлено, що люди з Люксембургу були біологічними матір’ю та сином, відповідно до місця поховання. Однак останки з Англії належали до молодої жінки, похованої разом із 6-річною дівчинкою, які були ідентифіковані як тітка та племінниця по батьківській лінії, а не мати та дочка, як можна було очікувати.

Це свідчить про те, що спорідненість і спадкове походження могли простежуватися по чоловічій лінії в деяких громадах Белл Бікер. Додатковими доказами стали суворі правила орієнтації, яких дотримувалися в могилах залежно від статі померлого. У Люксембурзі могила хлопчика орієнтувалася на чоловічу стать, а не на матір, поховану поруч із ним.

У поєднанні з більш ніж 100 іншими подібними місцями поховань бронзового віку, знайденими по всій Євразії, почали з’являтися деякі ширші моделі. Виявилося, що ця практика поховання дорослої людини, яка тримає або обіймає дитину, була широко поширена між 3000-2000 роками до нашої ери. Однак сенс і причини цього залишаються невідомими.

Нагадаємо, під Києвом знайшли могили жінок, які були поховані з кільцями на шиях та відрами на ногах.

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