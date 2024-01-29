У Польщі знайшли скарб бронзової доби: був частиною ритуалу поховання у воді (фото)

У польському озері Папово Біскупі археологи знайшли скарб бронзових прикрас і людські кістки. Ці знахідки свідчать про те, що група Хелмно, яка населяла цю місцевість у бронзову добу, практикувала ритуальні поховання у воді.

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Дослідники виявили понад 550 бронзових артефактів, включаючи намиста, підвіски та браслети. Вони також знайшли скелетні останки щонайменше 33 людей, у тому числі немовлят, дітей, підлітків і дорослих, повідомляє науковий журнал Antiquity.

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Радіовуглецеве тестування показало, що кістки датуються між 1040 і 780 роками до нашої ери. Це свідчить про те, що поховання відбувалися протягом тривалого періоду часу.

Археологи вважають, що металеві прикраси були поховані в озері після тіл. Це може свідчити про те, що ритуал поховання у воді був важливим для групи Хелмно, і що вони вважали, що металеві прикраси мають особливе значення в загробному житті.

Ці знахідки проливають світло на культуру і вірування групи Хелмно. Вони показують, що ця група мала складні ритуали, які включали поховання у воді.

Нагадаємо, під Києвом знайшли могили жінок, які були поховані з кільцями на шиях та відрами на ногах.

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