Врожай вас вразить: чим підживити перець у липні

У липні перець переходить у найважливішу фазу розвитку — він активно цвіте, формує зав’язі й починає плодоношення. У цей період рослина потребує багато поживних речовин, адже ґрунт поступово виснажується. Якщо не підживлювати перець вчасно, це може позначитися на його врожайності: плоди будуть дрібними, а зав’язі — опадатимуть. Листя може втрачати колір, а сама рослина — виглядати ослабленою.

Найбільш дієвими в середині літа є як органічні, так і мінеральні добрива. З натуральних засобів найкраще працює розчин коров’яку або пташиного посліду. Вони насичують ґрунт азотом та стимулюють ріст зеленої маси. Про це пише news.agro.

Також чудово допомагає настій кропиви, який зміцнює імунітет перцю та сприяє його розвитку. Для приготування таких підживлень зазвичай рослинну сировину заливають водою і настоюють кілька днів до бродіння.

Окрім органіки, рослині необхідні фосфор і калій — саме вони відповідають за утворення плодів. Добре працює суміш суперфосфату та сульфату калію, яку варто розчинити у воді та поливати перець раз на два тижні. Також можна використовувати готові комплексні добрива для овочів, що містять збалансовану формулу для плодоношення.

Серед народних засобів городники часто використовують дріжджовий настій. Він активізує ріст рослини та допомагає їй закладати більше зав’язей. А ще хорошим варіантом є зола, яка є природним джерелом калію та багатьох мікроелементів. Її можна як просто розсипати біля кущів, так і приготувати водяний настій.

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Проте, варто уникати надмірного внесення азотних добрив — особливо в цей період. Надлишок азоту може спричинити посилений ріст листя на шкоду плодоношенню. Не рекомендується також використовувати холодну воду для поливу — вона викликає стрес у рослин і може знищити частину зав’язей.

Щоб поживні речовини краще засвоювались, після підживлення перець бажано полити чистою водою. А для збереження вологи й захисту кореневої системи ґрунт навколо кущів можна замульчувати, наприклад, скошеною травою.

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