Україну накрила пекельна спека: як часто купати собаку

Єдиного універсального графіка купання для всіх собак не існує, і саме це часто стає помилкою власників. Як пояснюють професійні грумери, частота водних процедур залежить від породи, типу шерсті, способу життя та навіть сезону.

Про це пише Parade Pets. Один із найпростіших способів зрозуміти, чи настав час ванни, — орієнтуватися на запах. Якщо собака починає неприємно пахнути, її варто викупати. Якщо запах слабкий або майже непомітний — процедуру можна відкласти. Цей підхід підходить більшості порід.

Водночас надмірне купання не менш шкідливе, ніж його відсутність. Часте миття змиває природні жири зі шкіри, які захищають шерсть. У результаті шкіра може ставати сухою, з’являється лущення, а шерсть втрачає блиск і стає ламкою.

Кучеряві та "шерстяні" породи

Пуделі, дудлі та інші собаки з кучерявою шерстю потребують регулярного купання. Їхня шерсть постійно росте і не линяє природним шляхом, тому швидко накопичує бруд і себум. Без догляду вона звалюється в ковтуни, які складно і боляче розплутувати. Оптимальна частота купання для таких порід — приблизно раз на 3–4 тижні.

Короткошерсті породи

Біглі, боксери, чихуахуа, бостон-тер’єри та інші короткошерсті собаки вважаються невибагливими у догляді. Їх достатньо мити приблизно раз на 6–8 тижнів. У проміжках можна використовувати вологі серветки або сухий шампунь. Водночас у таких порід інколи швидше з’являється характерний запах через активніше виділення шкірного жиру.

Двошерсті породи

Хаскі, золотисті ретривери, німецькі вівчарки та інші собаки з подвійним шаром шерсті не потребують частого купання. Надмірні водні процедури можуть порушити природний захисний шар. Для них ключовим є регулярне розчісування, особливо під час сезонної линьки, коли потрібно видаляти підшерстя.

Безшерсті породи

Собаки без шерсті потребують не менше догляду, ніж інші. Через відсутність вовняного покриву шкірні жири накопичуються безпосередньо на шкірі, що може спричиняти подразнення або закупорювання пор. Таким тваринам потрібне регулярне купання та зволоження шкіри.

Рівень активності має значення

Окрім породи, важливу роль відіграє спосіб життя. Домашні собаки, які рідко виходять на вулицю, потребують менш частого купання. Натомість активні улюбленці, які багато бігають, плавають або граються надворі, забруднюються швидше й потребують частішого догляду.

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Сезон паразитів

Навесні та влітку, коли активізуються блохи та кліщі, грумери радять скорочувати інтервали між купаннями до 2–3 тижнів. Це дозволяє не лише підтримувати чистоту, а й вчасно помічати можливі проблеми зі шкірою.

Чим загрожує рідке купання

Якщо довго не мити собаку, шкіра накопичує бруд і жир, з’являється стійкий запах, а у довгошерстих порід утворюються ковтуни. Крім того, можуть залишатися непоміченими шкірні проблеми, які з часом ускладнюються.

Як підтримувати чистоту між купаннями

Якщо до повноцінного купання ще далеко, допоможуть сухий шампунь, спеціальні серветки та регулярне розчісування. Це дозволяє тимчасово освіжити шерсть, але не замінює повноцінного догляду з водними процедурами.

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