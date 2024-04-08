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Наука

Науковці розкрили таємницю гігантського яйця, якому 66 млн років (фото)

Билім Олена

Науковці розкрили таємницю гігантського яйця, якому 66 млн років (фото)

Науковці розгадали таємницю скам'янілості, що нагадує спущений американський футбольний м'яч. Археологічна знахідка була виявлена 2011 року та зберігається в Національному музеї природної історії Чилі.

Викопне яйце, якому понад 66 мільйонів років, було знайдено на острові Сеймур в Антарктиді. Деякі дослідники стверджують, що його вік може сягати 68 мільйонів років, пише IFLScience.

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Після детальних досліджень та аналізів вчені дійшли висновку, що яйце належить вимерлій гігантській морській ящірці або змії, що жила в епоху динозаврів.

Розмір скам'янілості становить 29 см на 20 см, що робить її другим за величиною яйцем у світі. Перше місце посідають яйця вимерлих гігантських нелітаючих птахів-слонів Мадагаскару.

Лукас Легендр, палеонтолог з Техаського університету, зазначає: "Це нове яйце – перше викопне яйце, знайдене в Антарктиді, і воно є найбільшим яйцем з м'якою шкаралупою, яке коли-небудь знаходили". 

Він також додає: "Яйце нагадує спущений футбольний м'яч. Воно витягнуте, деформоване, з безліччю тріщин і складок на поверхні. Одна сторона сплощена, що свідчить про те, що воно лежало на морському дні. Шкаралупа дуже тонка і погано мінералізована, як у яєць ящірок і змій".

Яйце було знайдено чилійськими вченими в скелі, де також були виявлені скам'янілості кількох інших динозаврів. Всі ці знахідки зберігаються в Національному музеї природної історії Чилі.

На думку вчених, єдиними істотами, які могли відкласти таке яйце в Антарктиді, були мозазаври (морські ящери) і довгошиї плезіозаври.

Це відкриття змінило уявлення вчених про цих тварин, які раніше вважалися живородними. 

Нагадаємо, палеонтологи Китаю спільно з колегами з Німеччини та М'янми виявили унікальну знахідку – викопні залишки стрічкового хробака, що зберігся в бурштині, йому 99 мільйонів років.

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