Науковці розкрили таємницю гігантського яйця, якому 66 млн років (фото)

Науковці розгадали таємницю скам'янілості, що нагадує спущений американський футбольний м'яч. Археологічна знахідка була виявлена 2011 року та зберігається в Національному музеї природної історії Чилі.

Викопне яйце, якому понад 66 мільйонів років, було знайдено на острові Сеймур в Антарктиді. Деякі дослідники стверджують, що його вік може сягати 68 мільйонів років, пише IFLScience.

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Після детальних досліджень та аналізів вчені дійшли висновку, що яйце належить вимерлій гігантській морській ящірці або змії, що жила в епоху динозаврів.

Розмір скам'янілості становить 29 см на 20 см, що робить її другим за величиною яйцем у світі. Перше місце посідають яйця вимерлих гігантських нелітаючих птахів-слонів Мадагаскару.

Лукас Легендр, палеонтолог з Техаського університету, зазначає: "Це нове яйце – перше викопне яйце, знайдене в Антарктиді, і воно є найбільшим яйцем з м'якою шкаралупою, яке коли-небудь знаходили".

Він також додає: "Яйце нагадує спущений футбольний м'яч. Воно витягнуте, деформоване, з безліччю тріщин і складок на поверхні. Одна сторона сплощена, що свідчить про те, що воно лежало на морському дні. Шкаралупа дуже тонка і погано мінералізована, як у яєць ящірок і змій".

Яйце було знайдено чилійськими вченими в скелі, де також були виявлені скам'янілості кількох інших динозаврів. Всі ці знахідки зберігаються в Національному музеї природної історії Чилі.

На думку вчених, єдиними істотами, які могли відкласти таке яйце в Антарктиді, були мозазаври (морські ящери) і довгошиї плезіозаври.

Це відкриття змінило уявлення вчених про цих тварин, які раніше вважалися живородними.

Нагадаємо, палеонтологи Китаю спільно з колегами з Німеччини та М'янми виявили унікальну знахідку – викопні залишки стрічкового хробака, що зберігся в бурштині, йому 99 мільйонів років.

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